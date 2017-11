Kapper beschuldigd van opzettelijk besmetten dates met virus: "Ik heb HIV, haha, oeps!" jv

14u11

Bron: The Independent 33 Facebook Daryll Rowe, een 27-jarige kapper uit Edinburgh, wordt ervan beschuldigd dat hij zijn sekspartners garandeerde geen HIV te hebben terwijl hij wél lijdt aan het virus, dat aids kan veroorzaken. Hij zou zo tien mannen opzettelijk hebben willen besmetten met HIV. Hij zou naar zijn eerste slachtoffer een ziekelijk sms'je hebben verstuurd: "Ik heb HIV, haha. Oeps!" Rowe, die zijn eigen urine dronk als alternatief geneesmiddel, zegt zich dat berichtje niet te herinneren.

Rowe drong er bij zijn mannelijke dates, die hij opscharrelde op Grindr, op aan om onbeschermde seks met hem te hebben. Hij verzekerde hen dat hij geen seksueel overdraagbare ziektes had. Maar dat was een leugen. Als iemand toch enkel met hem de lakens wou delen mits gebruik van condoom, dan verwijderde of saboteerde de Schot ongemerkt het rubbertje.

Op het proces van Rowe getuigde een 22-jarige universiteitsstudent over zijn ontmoeting met de kapper in januari. Na de seks zag de student een kapotte condoom in de badkamer liggen. De student raakte in paniek en sms'te Rowe daarna met de vraag of hij wel degelijk getest was op HIV. Daryll Rowe zou toegegeven hebben dat hij "het zitten had" en noemde de student een "dramatische, paranoïde zot".

Eigen urine drinken

Rowe gaf voor de rechtbank toe dat hij één keer gelogen had tegen een bedpartner over een negatieve test op HIV. Een arts had hij, na de HIV-diagnose, dan weer wijsgemaakt dat hij geen onbeschermde seks zou hebben. Verder zei hij dat hij zijn eigen urine dronk om zichzelf te genezen. Hij dacht ook dat hij daarin geslaagd was. Hij had naar eigen zeggen geen vertrouwen in de klassieke geneeskunde. Pas toen hij van Edinburgh naar Brighton verhuisde, liet hij zich verder behandelen. Rowe verwijt zijn dokter dat hij hem "uitlachte" met zijn veganistische levensstijl. Rowe dacht dat die zou bijdragen tot zijn genezing. Ook van zijn herpes probeerde hij af te geraken met alternatieve methodes.

Daryll Rowe staat terecht op beschuldiging van het opzettelijk besmetten van vijf mannen met het HIV-virus en van een poging tót bij nog eens vijf andere mannen. De homoseksuele Schotse kapper ontkent dat.