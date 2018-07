Kapitein van reddingsschip Lifeline wijst beschuldigingen van de hand: "Onze missie heeft 234 mensen gered. Ik ben me niet bewust van enige schuld" bvb

02 juli 2018

15u03

Bron: Belga 0 De Duitse kapitein Claus-Peter Reisch van het in Malta aan de ketting liggende reddingsschip Lifeline heeft de tegen hem geuite beschuldigingen in een eerste zitting voor de rechtbank van de hoofdstad Valletta van de hand gewezen. "Onze missie heeft 234 mensen gered en ik ben me niet bewust van enige schuld", zei Reisch vandaag volgens een mededeling van zijn organisatie Mission Lifeline.

De EU beschuldigde Reisch ervan de dood van vluchtelingen op de Middellandse Zee misbruikt te hebben voor politieke doeleinden. De 57-jarige kapitein werd tegen een borgtocht van 10.000 euro vrijgelaten maar mag Malta niet verlaten, aldus de rechtbank. Zijn paspoort werd ingetrokken. De volgende zitting is op 5 juli gepland.

De Lifeline had migranten voor Libië uit zee opgepikt en was daarna bijna een week lang op volle zee geblokkeerd vooraleer het schip de haven van Valletta mocht binnenlopen. Malta beschuldigt de organisatie Mission Lifeline uit Dresden ervan dat het schip niet reglementair is geregistreerd. Bovendien heeft de kapitein de aanbevelingen van de Italiaanse autoriteiten genegeerd om de berging van de migranten over te laten aan de Libische kustwacht.

"Ik sta hier in de rechtbank, maar waarom staat de Libische kustwacht hier niet? Die hebben mij en mijn bemanning onlangs nog met de dood bedreigd en bij hun 'reddingen' komen mensen om het leven", zei Reisch volgens Mission Lifeline.