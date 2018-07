Kapitein van reddingsschip Lifeline voelt zich door Duitse staat in de steek gelaten KVE

12 juli 2018

18u05

Bron: Belga 0 Kapitein Claus-Peter Reisch (57) van het reddingsschip Lifeline voelt zich door de Duitse staat in de steek gelaten. Verschillende landen hebben zich bereid verklaard om vluchtelingen van zijn schip op te nemen. Dat zei Reisch aan het Duitse persbureau dpa. Duitsland heeft volgens hem niets ondernomen om de situatie te klaren. Als Duits staatburger voel je "je dan helemaal alleen gelaten".

Hij hekelde het feit dat reddingsschepen van ngo's nauwelijks nog wat op de Middellandse Zee kunnen doen. "Er wordt gewoon een gordijn opgetrokken, opdat niemand nog kan zien wat er gebeurt". Ondanks zijn proces op Malta wil Reisch voortdoen. "Moest de Lifeline opnieuw een kapitein nodig hebben, dan stel ik me zeker ter beschikking", zei hij. Ook veel mensen van zijn team zijn bereid om nieuwe operaties te ondernemen.

Reisch staat als kapitein van het op Malta aan de ketting liggende reddingsschip Lifeline voor de rechtbank. Hij wordt ervan beticht het schip zonder de juiste registratiedocumenten in Maltese wateren te hebben gestuurd. Het schip van de in Dresden gevestigde hulporganisatie Mission Lifeline was bijna een week op zee geblokkeerd, nadat het rond de 230 migranten voor de Libische kust had opgevist.

Pas na de aankondiging dat de migranten onder de EU-landen zouden verdeeld worden, liet Malta het schip een haven binnenlopen. Reisch mag naar Duitsland gaan, maar moet tegen 30 juli naar Malta terugkeren voor zijn volgende proces.