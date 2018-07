Kapitein van Nigeriaans elftal betaalt 23.000 euro losgeld om ontvoerde vader te bevrijden kg

03 juli 2018

11u28

De vader van aanvoerder Mikel Obi van het Nigeriaanse elftal, dat op het WK Voetbal in Rusland werd uitgeschakeld, is vorige week ontvoerd. Na de betaling van omgerekend 28.000 dollar is de man weer vrijgelaten. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

"Michael Obi, vader van de kapitein van de Eagles, heeft zijn vrijheid herwonnen", zei Ebere Amaraizu, woordvoerder van de politie in de Nigeriaanse deelstaat Enugu op maandagavond. Volgens de woordvoerder betaalde de voetballende zoon 10 miljoen Nigeriaanse naira - meer dan 23.000 euro - aan losgeld voor zijn vader.

Vijf kilometer in de regen

Zes gewapende mannen hadden vader Obi op donderdag ontvoerd in Enugu. Hij moest vijf kilometer stappen op blote voeten in de gietende regen, maar onderging geen geweld.

Er is nog niemand gearresteerd in de zaak. Het is overigens al de tweede keer dat Michael Obi ontvoerd werd. In het zuiden van het Afrikaanse land zijn ontvoeringen schering en inslag.