Kapitein van gekapseisde ferry in Tanzania gearresteerd

22 september 2018

Bron: Belga 0 In Tanzania is de kapitein van de ferry die donderdag kapseisde gearresteerd. Dat meldt de lokale kant The Citizen op gezag van president John Magufuli. Eerder raakte al bekend dat de president ook de arrestatie heeft gevraagd van de exploitanten van het schip.

Magufuli verklaarde aan de krant dat er redenen zijn om te geloven dat de kapitein op het moment van de ramp niet aan boord was van het schip, en de controle over het schip had overgelaten aan een onervaren bemanningslid.

Bij de ramp kwamen al meer dan 130 mensen om het leven, en volgens de president zal dat aantal nog stijgen. "Het is duidelijk dat er nog meer lichamen vastzitten in de gekapseisde boot", zei hij aan de krant. De president verklaarde eerder al dat er meer mensen aan boord van het schip waren dan toegelaten was, en aan de krant zei hij ook dat er meer goederen aanwezig waren dan de toegelaten 25 ton.

Magufuli kondigde vrijdag vier dagen van nationale ramp af.