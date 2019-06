Kapitein Sea-Watch: “Geen gewelddadige actie gepleegd, enkel ongehoorzaam geweest” FVI

30 juni 2019

16u25

Bron: Belga 6 Carola Rackete, de kapitein van het reddingsschip Sea-Watch 3, heeft haar beslissing verdedigd om tegen de orders van de Italiaanse overheid in toch aan te meren in de haven van Lampedusa. Daarbij kwam het ook tot een aanvaring met een politieboot.

Bij het uitvoeren van het manoeuvre was er "geen sprake van een gewelddadige actie, enkel van ongehoorzaamheid", zo stelde haar advocaat.

De 31-jarige Duitse kapitein Rackete werd zaterdag gearresteerd toen ze, ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten, met het schip van de Duitse ngo Sea-Watch aan land ging. De Sea-Watch 3 had veertig migranten aan boord, die ruim twee weken eerder waren opgepikt voor de Afrikaanse kust. De kapitein is onder huisarrest geplaatst en riskeert drie tot tien jaar cel omdat ze bij haar actie ook een boot van de Italiaanse douanepolitie raakte. Daarbij raakte niemand gewond.

De advocaat van Rackete heeft zondag in de Italiaanse krant Corriere della Sera een mededeling verspreid waarin Rackete haar visie op de feiten geeft. "De situatie was uitzichtloos. En mijn doel was alleen maar om uitgeputte en wanhopige mensen aan land te krijgen", zo luidt het. Rackete zegt dat ze vreesde voor zelfdodingen op haar boot.

"Er was alleen sprake van ongehoorzaamheid", aldus nog Rackete. "En ik heb een beoordelingsfout gemaakt bij het naderen van het dok. "Het was niet mijn intentie om iemand in gevaar te brengen. Ik heb me al geëxcuseerd en ik hernieuw mijn excuses."

De zaak dreigt tot spanningen tussen Rome en Berlijn te leiden. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas had zaterdag op Twitter nog forse kritiek geuit op de arrestatie van Rackete. "Mensenlevens redden is een humanitaire verplichting. Reddingsacties op zee mogen nooit gecriminaliseerd worden. Het is aan het Italiaanse gerecht om snel duidelijkheid te brengen over de beschuldigingen.”

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, van de extreemrechtse partij Lega, had de actie van Rackete "misdadig" genoemd.

