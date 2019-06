Kapitein scheepsramp Donau op borg vrijgelaten FVI

12 juni 2019

13u40

Bron: ANP 0 De kapitein van het cruiseschip dat twee weken geleden botste met een rondvaartboot op de Donau in Boedapest is woensdag op borgtocht vrijgelaten. Bij de aanvaring kwamen 28 mensen om het leven die aan boord waren van de rondvaartboot: 26 Zuid-Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden.

De kapitein van het cruiseschip is een 64-jarige Oekraïner. Hij wordt verdacht van het "in gevaar brengen van het verkeer te water met dodelijke gevolgen". De man ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Zuid-Koreaanse regering had Hongarije gevraagd de man vast te houden, maar hij is na betaling van een borgsom van omgerekend 47.000 euro vrijgelaten.

De rondvaartboot zonk binnen enkele seconden na de aanvaring. Vier personen worden nog vermist.