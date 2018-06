Kapitein reddingsschip Lifeline moet voor rechter verschijnen in Malta IB/TTR

28 juni 2018

00u33

Bron: Belga 3 De Duitse kapitein van het humanitair reddingsschip Lifeline zal voor de rechter moeten verschijnen in Malta. Dat heeft zijn advocaat gemeld. Het kabinet van de Maltese premier Joseph Muscat bevestigt het nieuws, maar geeft verder geen commentaar.

De Duitse kapitein van Lifeline is na de aankomst van het humanitaire reddingsschip in de haven bij de Maltese hoofdstad Valletta, ondervraagd door de politie. Terwijl de andere bemanningsleden het schip mochten verlaten, werd kapitein Claus-Peter Reisch daarna weer aan boord gebracht, zo deelde de Maltese regering gisterenavond mee.

Ondervraging

Het schip van de Duitse ngo Lifeline voer onder de Nederlandse vlag. De Nederlandse autoriteiten verklaarden echter dat het schip bij hen niet geregistreerd werd, waardoor twijfel ontstond of het schip wel onder de vlag mocht varen.

Reisch werd ondervraagd omdat hij de instructies van de Italiaanse autoriteiten zou hebben genegeerd bij het redden van migranten voor de kust van Libië. Volgens de regering in Rome hadden die de in Dresden gebaseerde hulporganisatie Mission Lifeline opgedragen om de berging over te laten aan de Libische kustwacht.

Beslaglegging

Lifeline had van Malta uiteindelijk de toestemming gekregen om een Maltese haven binnen te varen. Premier Joseph Muscat had wel gezegd dat zijn land dan beslag zou leggen op het schip. Aan boord van de Lifeline, die aanmeerde in de haven van Senglea, waren 234 geredde migranten. Zes van hen, onder wie drie baby's, werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Muscat had ook al aangekondigd dat niet alleen Malta, maar ook België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje ermee instemden om migranten op te vangen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaf daarna op Twitter te kennen dat ons land maximaal vijftien migranten van de Lifeline zal opnemen.