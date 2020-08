Kantoor van bekende Amsterdamse strafrechtadvocaat beschoten redactie

07 augustus 2020

12u50

Bron: AD.nl - ANP 2 Het pand van het Amsterdamse advocatenkantoor Kuijpers & Nillesen is afgelopen nacht beschoten. De politie doet bij het pand aan de Falckstraat, in het centrum van Amsterdam, uitgebreid onderzoek. De Nederlandse Orde van Advocaten is "geschokt" door de beschieting.

De recherche zoekt getuigen die mogelijk iets verdachts gezien of gehoord hebben in de buurt van het pand, zegt een politiewoordvoerder. Op foto's van het pand is zeker één kogelgat in een raam naast de voordeur te zien.

Het kantoor, dat ook een vestiging in Den Bosch (provincie Noord-Brabant) heeft, is gespecialiseerd in strafrechtszaken. Jan-Hein Kuijpers (51), een van de naamgevers van het kantoor, treedt op in tal van grote, spraakmakende zaken. Hij was in het verleden onder meer de raadsman van de beruchte topcrimineel Willem Holleeder. Ook nu staat Kuijpers een kleurrijk bestand aan cliënten bij. Zo is hij de advocaat van grote drugshandelaars zoals de onlangs gearresteerde Roger P., alias ‘Piet Costa’, die als één van de grootste Nederlandse spelers op de internationale cocaïnemarkt wordt gezien. Ook vertegenwoordigt hij Ahmet G. – die in maart vorig jaar een poging tot liquidatie overleefde. Kuijpers was deze ochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Frans Knüppe, algemeen deken van de advocatenorde, zegt in een reactie aan persagentschap ANP dat hij het incident "heel ernstig" vindt. "Al eerder maakten de moord op advocaat Derk Wiersum en de aanslag op advocaat Philippe Schol duidelijk dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep concrete risico's kunnen lopen", aldus Knüppe. “Het is van het grootste belang dat advocaten hun belangrijke werk, een onmisbaar onderdeel van een rechtsstaat, veilig kunnen doen.”

Derk Wiersum, raadsman van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Schol werd op 6 november vanuit een rijdende auto beschoten in zijn woonplaats Gronau (Duitsland), terwijl hij zijn hond uitliet. Hij raakte gewond. Het kantoor van Schol is gevestigd in de oostelijke stad Enschede (Overijssel).



