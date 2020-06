Kans reëel dat hoofdverdachte in zaak Maddie niet kan worden aangeklaagd kv

25 juni 2020

22u08

Bron: The Telegraph 1 Hoewel Christian Brückner nu de hoofdverdachte is in de zaak rond de verdwijning van Madeleine ‘Maddie’ McCann, is de kans reëel dat hij niet kan aangeklaagd worden als het ontbrekende bewijs tegen hem niet gevonden wordt. Dat zegt Hans Christian Wolters, de openbare aanklager van de Duitse deelstaat Braunschweig.

“Ik kan momenteel de uitkomst van het onderzoek niet voorspellen, maar we zijn nog steeds overtuigd van de schuld van de verdachte en hopen op nieuwe beloftevolle onderzoekspistes”, aldus Wolters, die aangeeft dat daar geen garantie voor bestaat. Wolters vertelde aan de Duitse krant Braunschweig Zeitung dat hij “hoopte andere slachtoffers te vinden die ook werden aangerand door de verdachte”. Mensen moeten realistisch zijn en beseffen dat het onderzoek “mogelijk afgevoerd wordt”, stelde hij. Het kan dus zijn dat er nooit een aanklacht wordt ingediend tegen de Duitser die verdacht wordt van de ontvoering van Maddie.

De verklaring is een nieuwe slag in het gezicht voor de familie McCann, die momenteel al in de clinch ligt met Wolters omdat die in het openbaar meedeelde dat Maddie dood was, maar dat volgens hen niet vooraf aan de familie liet weten.



Sinds Christian Brückner drie weken geleden werd geïdentificeerd als de hoofdverdachte in de verdwijning van Madeleine, liepen bij de Duitse en Britse politie honderden tips binnen, maar voorlopig bleek geen enkele tip doorslaggevende informatie te bevatten die kan leiden tot een officiële aanklacht van de man.

Eerdere deze week deelde de hoogste rechtbank van Duitsland, het Bundesgerichtshof, mee dat het zou beslissen over de voorwaardelijke vrijlating van Brückner die momenteel in de cel zit voor een drugsmisdrijf. De 43-jarige gedetineerde heeft ondertussen twee derde van zijn straf uitgezeten.

“Uiteraard is het altijd goed om te weten waar een verdacht is om toegang tot hem te hebben wanneer nodig. En natuurlijk biedt opsluiting ook altijd een zekere garantie dat de verdachte geen verdere misdrijven zal plegen”, aldus Wolters.

Terwijl de Duitse autoriteiten de verdwijning van Maddie beschouwen als een moordonderzoek, spreekt de Britse politie nog steeds van een verdwijningszaak.