Kans op succesvolle beklimming van Mount Everest verdubbeld, maar kans op overlijden blijft even groot AW

28 augustus 2020

11u14

Bron: PLOS ONE 0 Van plan om de Mount Everest, ’s werelds hoogste berg, te bedwingen? Dan heb je dubbel zoveel kans op succes in vergelijking met vijftien jaar geleden. Tot zover het goede nieuws, want de kans dat je de klim niet overleeft is nog steeds even groot. Dat concluderen onderzoekers in het vakblad PLOS ONE.

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers aan de University of Washington en de University of California, toont aan dat de kans om de top van de Mount Everest gezond en wel te bereiken, de laatste vijftien jaar is verdubbeld. Daarvoor baseerden de onderzoekers zich op data afkomstig van de Himalayan Database.

Terwijl er in de periode van 1990 tot en met 2005 zo’n 2.200 bergbeklimmers de top trachtten te bereiken, slaagden ongeveer 733 klimmers (33 procent) in hun opzet. Van 2006 tot en met 2019 probeerden dan weer meer dan 3.600 bergbeklimmers de top van de Mount Everest te bereiken. Deze periode slaagde ongeveer 2.400 klimmers (66 procent) daarin.



De slaagkans is verdubbeld en dat is volgens de onderzoekers te danken aan tal van factoren, waaronder mildere weersomstandigheden. Bovendien zijn de (populairste) routes inmiddels een pak beter uitgerust, met bijvoorbeeld touwen waar de klimmers zich aan vast kunnen gespen.

Kans op overlijden

Helaas blijft de kans dat een bergbeklimmer sterft tijdens zijn tocht naar de top, even groot. Hoe groot die kans precies is? Zowel in de periode van 1990 tot 2005 als de periode 2006 tot 2019 stierf 1 procent van de bergbeklimmers op de Mount Everest. De drukte van het afgelopen klimseizoen zou de kans op overlijden niet groter hebben gemaakt.

Himalayan Database

De data waarop de onderzoekers beroep deden, is overigens het werk van Elizabeth Hawley. Hawley was journalist en hield de onofficiële dataset bij tot ze in 2018 op 94-jarige leeftijd stierf. “Je hebt de Mount Everest nog niet beklommen totdat mevrouw Hawley dat heeft bevestigd”, zou ook wel eens gezegd worden onder de bergbeklimmers.