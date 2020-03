Kans dat Poetin president voor het leven wordt, steeds groter ADN

10 maart 2020

14u08

Bron: ANP 2 Vladimir Poetin kan mogelijk langer de president van Rusland blijven: een nieuwe wet moet de huidige limiet van twee opeenvolgende ambtstermijnen schrappen. Volgens de nu geldende regels kan de 67-jarige president zich na 2024 niet opnieuw verkiesbaar stellen. Er is een ruime meerderheid voor het voorstel. Met de nieuwe wet zou Poetin in theorie tot minstens 2036 aan de macht kunnen blijven.

Het amendement werd ingediend door Poetins partijgenoot Valentina Teresjkova, die nationale roem vergaarde als eerste vrouw in de ruimte.

"Ik stel voor om de limiet op te heffen, of om de president toe te staan zich net als ieder ander verkiesbaar te kunnen stellen, alsof hij niet eerder president is geweest," zei ze volgens lokale media. Volgens dit laatste scenario zou Poetin weer voor twee ambtstermijnen, van elk zes jaar, aan de macht kunnen blijven. Het plan werd voorgesteld tijdens een stemming over het pakket grootschalige grondwetshervormingen dat in januari werd gepresenteerd.



Volgens critici zijn de plannen bedoeld om de macht van de president uit te breiden. Poetins partij Verenigd Rusland steunt het voorstel en heeft ruim driekwart van de zetels in het Russische parlement.

“Lotsbestemming”

De president zegt het amendement onnodig te vinden maar wil dat de bevolking er op 22 april over beslist, mits er geen bezwaren zijn vanuit de Hoge Raad. Vorige week noemde Poetin het presidentschap nog “zijn lotsbestemming”.

Poetin was van 2000 tot 2008 president. Daarna diende hij een termijn als premier tijdens het presidentschap van zijn voormalig minister-president Dmitri Medvedev. Tijdens Medvedevs regeerperiode werd de duur van een presidentstermijn verlengd van vier naar zes jaar. In 2012 werd Poetin weer president, met Medvedev wederom als premier.

Sinds Jozef Stalin was niemand langer aan de macht dan Poetin.

