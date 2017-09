Kannibalenkoppel bekent 30 moorden: ze serveerden afgehakt hoofd met appelsienen als avondmaal avh

17u52

Bron: Daily Mirror; Daily Star; Metro UK 0 Vkontakte De politie heeft in Krasnodar in het zuiden van Rusland een man en een vrouw gearresteerd die tientallen mensen hebben vermoord en opgegeten. Nu alsmaar meer details naar buiten komen, wordt duidelijk hoe gestoord het koppel was. Zo serveerden ze een afgehakt hoofd met appelsienen als avondmaal.

Dmitry Bakshaev (35) vertelde aan de speurders dat hij al in 1999 begon te moorden. Samen met zijn vrouw Natalia (42), een verpleegster, zou hij deel hebben uitgemaakt van een kannibalenfamilie. Nu het onderzoek zich uitbreidt, komen enkele gruwelijke details naar boven. In hun huis vond de politie 19 verschillende stukken mensenhuid en in hun diepvriezer werden grote stukken mensenvlees aangetroffen. Andere stukken vlees bewaarde het koppel in bokalen. Daarnaast zou de politie ook een video met 'lessen voor kannibalen' hebben gevonden.



Lees verder onder de foto.

Vkontakte Dmitry Bakshaev

Selfies

De bal ging aan het rollen toen iemand een mobiele telefoon vond waarop lugubere foto's stonden. Op een van de selfies stond een man die poseerde met menselijke lichaamsdelen. De politie kwam snel Dmitry Bakshaev en zijn vrouw Natalia op het spoor, die vrijwel meteen bekenden minstens 30 mensen te hebben vermoord. Het koppel gebruikte ether en de Russische drug Corvavol om hun slachtoffers te verdoven.

Hoofd als avondmaal

Bakshaev nam nog andere selfies, waarvan een met een afgehakt vrouwenhoofd. Op een foto uit 1999, wellicht aan het begin van zijn moordreeks, is een afgehakt hoofd te zien op een schaal met appelsienen, geserveerd als avondmaal. Op nog een andere foto zijn gepekelde stoffelijke overschotten in een bokaal te zien.

Vkontakte Dmitry Bakshaev serveerde in 1999 een afgehakt hoofd op een schaal met appelsienen.

Mentaal gezond

Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over het aantal slachtoffers en of ze hulp van buitenaf kregen. Een psychiatrische test verklaarde Natalia wel volledig "mentaal gezond". "Ze is dus volledig verantwoordelijk voor haar daden", klinkt het in de analyse.

Vkontakte Natalia Bakshaev