Kankerpatiënte zegt "ja" na emotioneel aanzoek in ziekenhuis sam

11 juni 2019

12u16

Bron: Storyful 0 Ashley Meegan is nog maar dertig, maar ze moet al voor de tweede keer een kankerbehandeling doorstaan. De moeder van vijf uit het Schotse Clydebank kreeg in het ziekenhuis een emotionele verrassing van haar partner Peter Potts en haar kinderen.

Ashley trok grote ogen toen ze het shirt van haar dochtertje zag. “Mammie, wil je trouwen met pappie?”, stond erop. Haar partner Peter Potts ging op een knie zitten. “Wat je doormaakt, breekt mijn hart”, zei hij. “Ik had dit waarschijnlijk al jaren geleden moeten doen.”

De vrouw wordt al voor de tweede keer behandeld voor baarmoederhalskanker, volgens een Facebookbericht over een geldinzameling voor haar en haar gezin. De kanker kwam terug na een succesvolle behandeling met bestraling in december.

“Iets meer dan een maand geleden kreeg Ashley ondraaglijke pijnen in haar blaas, die uitzaaiden naar haar benen. Van haar dokter kreeg ze te horen dat dit perfect normaal was, gezien de behandeling die ze had ondergaan, en dat het niets was om zich zorgen over te maken”, luidt het. De vrouw kreeg sterke pijnstillers voorgeschreven, maar die hielpen niet.

“Na enkele dagen kon Ashley de pijn niet meer aan. Ze kon nog amper stappen omdat de pijn zo intens was en keerde terug naar de spoedafdeling. Ze had nog nooit zulke pijn gehad, dus ze drong aan op een scan en de resultaten waren verpletterend. Ashleys kanker was terug.” Aangezien het ging om een kanker die was teruggekeerd, kreeg de vrouw te horen dat haar overlevingskansen laag waren.