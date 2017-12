Kankerpatiënte Heather (31) huwt op ziekbed, enkele uren voor haar overlijden mvdb

17u46

Bron: Inside Edition - WFSB 0 twitter Achttien uur voor haar overlijden, is de Amerikaanse kankerpatiënte Heather Lindsay vanop haar ziekbed in het huwelijk getreden met haar vriend David Mosher. De vrouw (31) werd op 23 december 2016 gediagnosticeerd met borstkanker. Net geen jaar later, op vrijdag 22 december 2017, trad ze in het huwelijk.

Net op de dag van de diagnosticering wou David (35) na twee jaar relatie op de knieën gaan om de grote vraag te stellen. Hij veranderde zijn plannen na het slechte nieuws niet. De oncoloog had 's ochtends het koppel meegedeeld dat er borstkanker was vastgesteld. De kanker was reeds uitgezaaid naar de lymfeklieren. Vanaf dan trachtte hij psychologe Heather zo goed mogelijk bij te staan bij haar chemotherapie.

De kanker leek onder controle, totdat in september de artsen meedeelden dat de kanker was uitgebreid naar hersenen en longen. Vanaf dan was er geen tijd meer te verliezen. De huwelijksdatum werd vastgelegd op 30 december, maar die werd vervroegd omdat het duidelijk werd dat de terminale Heather het eind van het jaar niet zou halen.

Op vrijdag 22 december was het dan zover. Heather, gekleed in een witte huwelijksjurk en met pruik, werd in haar ziekenhuisbed naar de kapel van het ziekenhuis in Hartford in de staat Connecticut gebracht. Ze moest het zuurstofmasker tijdens de ceremonie aanhouden.

In het bijzijn van familie en vrienden sprak het koppel zo goed mogelijk de huwelijksgeloften uit en deelden ze ringen uit. Vrienden en familie waren aanwezig in de kapel. "Het was het zwaarste uur van mijn leven. Het leek meer op een begrafenis dan op een huwelijksceremonie", verklaarde de aangeslagen kersverse echtgenoot aan lokale Amerikaanse media.

Achttien uur later na de huwelijksvoltrekking overleed Heather. Ze werd gisteren begraven, op de dag waarop ze normaal gepland in het huwelijk zou treden. "Beschouw je geliefde niet als vanzelfsprekend, want je kan hem of haar altijd kwijtraken", verklaarde David nog.