Kankerpatiënt krijgt onverwachts bezoek van politieagenten nadat iemand hulpdiensten belde over hardnekkige wietgeur in ziekenhuis



AW

11 maart 2019

15u28

Bron: Washington Post 0 Nolan Sousley, een Amerikaan met vergevorderde pancreaskanker, kreeg tijdens zijn ziekenhuisverblijf in Missouri enkele politieagenten op bezoek. Die doorzochten - zonder toestemming - zijn spullen omdat ze meerdere klachten over een hardnekkige wietgeur in de hospitaalgangen ontvingen. De kankerpatiënt filmde het hele gebeuren, zwierde de video online, en die ging meteen viraal.

Het filmpje staat op de Facebookpagina ‘Nolan’s Tribe of Warriors Against Cancer' waarop Sousley bericht over zijn strijd tegen kanker. Al meer dan 700.000 keer werd het filmpje bekeken. Daarop is duidelijk te zien hoe maar liefst drie agenten de spullen van Sousley doorzoeken. Maar ze vinden helemaal geen marihuana.



911

De politieagenten werden verwittigd door een bezorgde ziekenhuisbezoeker, een patiënt, misschien was het wel een personeelslid dat naar het nummer 911 belde: voorlopig is dat nog onduidelijk. Al zegt Sousley zelf dat een bewakingsagent zijn kamer binnenkwam omdat hij marihuana geroken zou hebben. Daarop verwittigde hij de politie.

Eenmaal de agenten arriveerden, zei Sousley klaar en duidelijk dat hij niet wilde dat zijn spullen doorzocht werden. Hij beweerde bij hoog en laag dat hij geen marihuana bij zich had, maar wel CBD-capsules. Dat zijn kleine capsules gevuld met een olie van cannabis. “En die riek je niet”, zei Sousley. Bovendien had de man een doktersvoorschrift voor de pilletjes.

Bevelschrift?

De behandelende arts vroeg de agenten nog of ze zeker waren dat ze de spullen van de kankerpatiënt mochten doorzoeken. “Hebben jullie daar wel een bevelschrift voor?”, vroeg ze hen. De politieagenten beweerden van wel. “En wat als jullie wel marihuana vinden? Wat is de procedure want hij moet hier blijven”, aldus de vrouwelijke arts. Daarop antwoordden de agenten dat de kankerpatiënt niet naar de gevangenis zou moeten.

Er werden ook helemaal geen drugs gevonden, de oliepillen buiten beschouwing gelaten. Dat bevestigde de politiecommissaris van het district aan Herald-Free Press. Al snel kwam er bakken kritiek op het virale filmpje van Sousley. “Maar we zijn allemaal maar mensen”, aldus de commissaris nog. “We zouden allemaal behandeld moeten worden zoals je zelf ook behandeld wilt worden.”

Medisch gebruik van marihuana

Sousley zelf pleit voor de legalisatie van cannabis en derivaten voor chronisch zieken. “Politici stoppen beter met het limiteren van ons recht op drugsgebruik”, zei hij tijdens een interview met een lokale krant.

Afgelopen november keurden de inwoners van de Amerikaanse staat Missouri het gebruik van medische marihuana nochtans goed. Maar het zal vermoedelijk nog tot de zomer duren voordat de nieuwe wet van kracht is. De drugs zullen ten vroegste in januari beschikbaar zijn.