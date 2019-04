Kandidaten van partij Erdogan betwisten nu al uitslagen: “Overduidelijk fouten gemaakt in duizenden stemhokjes” ADN

01 april 2019

17u54

Bron: ANP, Belga 0 De burgemeesterskandidaten van de regeringspartij Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) van president Recep Tayyip Erdogan betwisten de juistheid van de voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor nieuwe gemeenteraden in Turkije. In hoofdstad Ankara en de belangrijkste stad Istanbul zou de partij van Erdogan de meerderheid hebben verloren.

“Er zijn overduidelijke fouten gemaakt bij duizenden stemhokjes", zei de kandidaat van AKP in Ankara, Mehmet Ozhaseki. De partij van Erdogan kreeg 48 procent van de stemmen in de hoofdstad. De oppositie, onder leiding van de Republikeinse Volkspartij CHP, 50 procent.

In Istanbul riep AKP-voorman Binali Yildirim dat zeker 300.000 stemmen ongeldig zijn. Hij lijkt de strijd om het burgemeesterschap nipt te hebben verloren van Ekrem Imamoglu (CHP). Na het tellen van 99,75 procent van de stemmen heeft de oppositiekandidaat ongeveer 25.000 stemmen meer dan zijn tegenstander van Erdogans partij, 48,79 om 48,51 procent. Zowel de AKP als de CHP claimde de overwinning in Istanbul.



De kiesraad moet de officiële uitslag van de verkiezingen nog bekendmaken.

“Verkiezingen goed verlopen”

Volgens een delegatie waarnemers van de Raad van Europa zijn de Turkse lokale verkiezingen goed verlopen. “Los van wat onregelmatigheden hebben de kiescomités hun taken deskundig uitgevoerd”, klinkt het in een mededeling van de 22-koppige groep.

De groep bekritiseerde wel de omstandigheden waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Voor echte democratische verkiezingen is er volgens de waarnemers meer nodig, zoals vrije meningsuiting en persvrijheid. Ze zien de deelname van verschillende partijen wel als een “positief teken voor de veerkracht van de democratie in Turkije”, luidt het nog in de verklaring.

Ongeveer 57 miljoen Turken waren opgeroepen om in 81 provincies burgemeesters, gemeenteraadsleden en andere lokale politici te kiezen. De opkomst lag ongeveer op 84 procent.