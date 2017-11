Kandidaat-senator in VS weigert zich terug te trekken na beschuldiging van kindermisbruik lva

01u54

Bron: The Hill, BBC, Washington Post 0 REUTERS De Republikeinse senaatskandidaat Roy Moore in Washington op 31 oktober 2017. Het is al seksueel misbruik, wat de klok slaat. In de Verenigde Staten weigert de 70-jarige kandidaat-senator Roy Moore uit Alabama zijn kandidatuur in te trekken na beschuldigingen van seksueel misbruik van een 14-jarig meisje in 1979.

Roy Moore wordt ervan verdacht een tienermeisje te hebben misbruikt toen Moore 32 was. De nu 53-jarige Leigh Corfman zegt dat Moore haar meenam naar huis, haar kuste en haar onder haar rok betastte toen ze veertien was. Drie andere vrouwen zouden als tiener toen Moore als dertiger aan het werk was als assistent-openbaar aanklager door hem zijn benaderd. Zij zeiden dat er sprake was van kussen, maar geen seksueel contact. De verhalen kwamen gisteren aan het licht nadat de vrouwen aan de Washington Post hun verhaal hadden gedaan.

Op de beschuldigingen volgde een golf van kritiek en de eis van enkele belangrijke politici, onder andere de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell en het hoofd van de Republican National Committee Cory Gardner, dat Moore van zijn kandidatuur moest afzien, als de betichtingen kloppen.

Moore ontkent alles

Roy Moore ontkent de beschuldigingen. "Ik weiger me terug te trekken", zei hij gisteren in een mail aan zijn achterban. Volgens hem komen de beschuldiging van de gecorrumpeerde media, oftewel de "liberale schoothonden van de Obama-Clintonmachine". "Het kwaad is aan het werk in ons land. Ik heb de plicht terug te vechten tegen de kwaadaardige krachten die onze conservatieve waarden aanvallen."

Moore vervangt als kandidaat Jeff Sessions, die door Trump eerder dit jaar werd aangesteld als minister van Justitie. Hij neemt het op tegen de Democraat Doug Jones, op wie hij een voorsprong zou hebben.

AFP Roy Moore