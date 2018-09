Kandidaat-rechter Amerikaans Hooggerechtshof weigert vader Parkland-slachtoffer hand te schudden TT

05 september 2018

15u17

Bron: AP, The Guardian 0 Brett Kavanaugh, de kandidaat die door Donald Trump is voorgedragen als nieuwe rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, weigerde bij zijn hoorzitting in de Senaat gisteren de vader van een slachtoffer van de schietpartij in Parkland de hand te schudden. Kavanaugh keek Fred Guttenberg enige tijd aan, maar wandelde daarna zonder een woord te zeggen de zaal uit.

Guttenberg is de vader van Jaime Guttenberg, een 14-jarig slachtoffer van de schietpartij in een middelbare school in Parkland, Florida in februari van dit jaar. Hij benaderde Kavanaugh toen die opstond voor de middagpauze bij zijn hoorzitting in de Senaat. Kavanaugh is door Donald Trump als kandidaat voorgedragen om een van de negen rechters in het Hooggerechtshof te worden.



De kandidaat-rechter keek Guttenberg aan terwijl die zijn hand uitstak en zich voorstelde. Maar na enkele seconden draaide Kavanaugh zich om en wandelde hij in het gezelschap van veiligheidsagenten weg, zonder Guttenbergs begroeting te beantwoorden.

"Hij had iets kunnen zeggen"

Het Witte Huis vertelde later dat "een niet geïdentificeerd individu" Kavanaugh had benaderd en dat de rechter door bodyguards werd weggeleid vooraleer hij zelf zijn hand had kunnen uitsteken.



Klopt niet, zegt Guttenberg, die zich sinds de dood van zijn dochter publiekelijk inzet voor strengere wapenwetten. "Ik stak mijn hand uit en zei: 'Mijn naam is Fred Guttenberg, vader van Jaime Guttenberg, die is vermoord in Parkland', en hij wandelde weg. Hij keek me lang genoeg aan om te zien wie ik was. Hij had mijn hand kunnen schudden en kunnen zeggen: 'Innige deelneming'. Of zelfs iets anders."

Vrije wapenwetten

Kavanaugh staat bekend als voorvechter van vrije wapenwetten. Zijn kandidatuur, die heel erg bepalend kan zijn om de balans bij de negen rechters in het voordeel van de conservatieven te doen overslaan, wordt ook gesteund door de National Rifle Association NRA. Die machtige wapenlobby trok 1 miljoen dollar uit aan campagnemateriaal voor hem. "Vier progressieve rechters zijn tegen uw recht op zelfverdediging. Vier anderen zijn voor uw recht op zelfverdediging. President Trump heeft Brett Kavanaugh gekozen om de gelijke stand te doorbreken. Uw recht op zelfverdediging hangt af van deze stem", klinkt het bijvoorbeeld in een tv-spotje.

"Ik wilde erbij zijn om hem te weten of hij begrijpt welke gevolgen zijn taak zal hebben", zei Guttenberg nog over zijn actie. "Terwijl hij daar zat, te denken aan zijn gezin, wilde ik dat hij wist dat mijn gezin verscheurd is door wapengeweld. Geweld dat voorkomen had kunnen worden, geweld waartegen mensen iets kunnen doen, maar wat hij niet gelooft."