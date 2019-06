Kandidaat-premier Boris Johnson zal ‘brexitrekening' niet betalen totdat hij een betere deal krijgt AW

09 juni 2019

07u41

Bron: The Guardian 0 Boris Johnson zweert dat hij de som geld die het Verenigd Koninkrijk Europa verschuldigd is na een brexit, zal achterhouden totdat de EU akkoord gaat met betere voorwaarden. Johnson is de voornaamste kandidaat om Theresa May op te volgen als premier van Groot-Brittannië en belooft het over een heel andere boeg te gooien. Dat zegt hij in een interview met The Sunday Times.

Het achterhouden van het geld, de Ierse backstop schrappen, en de belofte om bepaalde rechten te garanderen voor EU-burgers in Groot-Brittannië zijn enkele maatregelen die doorgevoerd zouden worden als Johnson de nieuwe voorzitter van de Conservatieve Partij wordt.



Hij voegde er nog aan toe dat hij het “buitengewoon” vindt dat het Verenigd Koninkrijk akkoord is gegaan met de zogenaamde echtscheidingscheque, nog voordat er een uittredingsakkoord werd gesloten. “Onze vrienden en partners moeten begrijpen dat we het geld bijhouden totdat er meer duidelijkheid is over onze toekomst”, zei Johnson. En het geld zal volgens hem erg goed van pas komen om een goede brexitdeal te krijgen.

Brexitrekening

Eenmaal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, gaat het land ermee akkoord om de betalingsverplichtingen als EU-lid na te komen. In totaal zou Brussel zo'n 44 miljard euro moeten ontvangen.

Nieuwe premier

Boris Johnson is een hevige brexiteer en een veelbesproken persoon. Toch lijkt het erop dat hij in de voetstappen van de aftredende premier Theresa May zal stappen. Zo zou hij volgens een Britse opiniepeiling 43 procent van de stemmen halen binnen de Conservatieve Partij.

Stemming

Bij de Conservatieve Partij maken de parlementariërs namelijk de eerste selectie in de leiderschapsrace. Zij kiezen twee kandidaten op wie 120.000 leden mogen stemmen. Johnson moet dus vooral zijn eigen fractie overtuigen van zijn geschiktheid, want anders komt hij niet eens op het stembiljet te staan.