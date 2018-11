Kandidaat-opvolger Merkel zegt dat hij tot “hogere middenklasse” behoort. Zijn loon? Een miljoen euro per jaar LVA

18 november 2018

02u57

Bron: Reuters, Der Spiegel 0 De Duitse CDU-politicus en zakenman Friedrich Merz, die huidig bondskanselier Merkel wil opvolgen als voorzitter van de Duitse christendemocratische partij, kwam eerder deze week in opspraak omdat hij had gezegd dat hij tot de “hogere middenklasse” behoort. Nu zegt hij aan de krant Bild am Sonntag wat hij jaarlijks verdient: 1,14 miljoen euro bruto.

“Mijn vrouw en ik waren nog studenten toen we trouwden en ons eerste kind kregen. In die periode moesten we elke frank tweemaal omdraaien. Ik ben dan als stagiair begonnen met een redelijk inkomen voor een familie met twee kinderen. Vandaag verdien ik ongeveer een miljoen euro bruto”, zei Merz.

De 62-jarige Merz is voorzitter van de Duitse tak van het Amerikaanse investeringsfonds BlackRock, zetelt in de raad van verschillende firma’s en werkt voor de Amerikaanse advocatenfirma Mayer Brown.

Merz geeft verder geen details maar op basis van jaarrapporten moet hij bij BlackRock minstens 125.000 euro per jaar verdienen. Daar komen 80.000 euro per jaar bij van de Wepa Industrieholding, wat onder andere toiletpapier produceert, 75.000 euro van de bank HSBC Trinkhaus en 14.000 euro van Flughafen Köln/Bonn GmbH.

De zakenman had veel kritiek gekregen omdat hij in de media had gezegd dat hij tot de “hogere middenklasse” behoort. Daarover zegt Merz aan de Duitse krant dat “de middenklasse voor mij een term is die meer omvat dan het puur economische. Ik heb van mijn ouders de waarden meegekregen die de middenklasse kenmerken: vlijt, discipline, fatsoen, respect en de overtuiging dat men de maatschappij moet teruggeven wat men kan missen”.