Kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett: “Nog nooit iemand gediscrimineerd op basis van seksuele voorkeur” SVL

13 oktober 2020

17u21

Bron: Belga 0 Amy Coney Barrett, kandidaat-opperrechter van Donald Trump, heeft bij de hoorzitting in de Senaat een vreemde indruk nagelaten. Ze probeerde vragen over huwelijken van mensen met hetzelfde geslacht te ontwijken, maar zwoer dat ze nooit mensen zou discrimineren in haar justitiële uitspraken.

“Ik heb nog nooit iemand gediscrimineerd op basis van zijn seksuele voorkeur”, zei Barrett, waarna ze die discriminatie met racisme vergeleek en het “afstotelijk” noemde. De zaak werd ter sprake gebracht omdat de krant The New York Times verslag deed van Barretts banden met een school die kinderen van koppels van hetzelfde geslacht uitsloot.

Barrett zei ook dat ze haar eigen religieuze opvattingen niet zal laten interfereren met de uitspraken die ze als rechter geacht zal worden te doen.



De kandidaat-rechter van het Hooggerechtshof wimpelde alle vragen in verband met abortus af met de stelling dat het niet past voor een kandidaat-rechter om op voorhand te zeggen hoe ze zou oordelen in een bepaalde zaak. Ze gaf wel toe dat ze een vrome katholiek is en dat haar geloof belangrijk is voor haar.

