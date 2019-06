Kandidaat om Theresa May op te volgen trekt zich terug SVM

14 juni 2019

13u38

Bron: Belga 0 Er zijn nog zes kandidaten in de running om Theresa May op te volgen als leider van de Conservatieve partij en eerste minister van Groot-Brittannië. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock heeft zich vandaag teruggetrokken.

De 313 Tories in het Britse Lagerhuis organiseerden gisteren een eerste stemronde om een opvolger voor May aan te duiden. Van de tien kandidaten haalden er zeven de nodige 17 stemmen. Drie anderen vielen af.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock haalde twintig stemmen en was daarmee zesde. Maar hij gooit nu toch de handdoek in de ring. In de volgende stemronde moeten de kandidaten minstens 33 collega-Tories achter zich krijgen om door te stoten.

Hancock heeft nog niet beslist welke van de overblijvende kandidaten hij zelf wil steunen. "Ik ga met alle andere kandidaten praten en hen vragen naar welke waarden er voor hen echt toe doen", zegt hij aan iTV News.

Raad voor de Ierse grens

De brexit wordt ongetwijfeld het belangrijkste dossier op het bord van de nieuwe Britse premier. Zelf pleitte Hancock ervoor de Europese Unie op 31 oktober te verlaten, maar dan met een aangepast echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Hancock wilde een 'Raad voor de Ierse grens' creëren met Ierse en Britse vertegenwoordigers, die een opening moesten zoeken om een tijdslimiet te zetten op de zo verguisde Ierse backstop.

Johnson torenhoog favoriet

Boris Johnson blijft intussen torenhoog favoriet in de race naar Downing Street 10. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken kon gisteren 114 parlementsleden overtuigen. Hij neemt het op tegen huidig buitenlandminister Jeremy Hunt (43 stemmen), minister van Milieu Michael Gove (37 stemmen), voormalig brexitminister Dominic Raab (27 stemmen), binnenlandminister Sajid Javid (23 stemmen) en minister van Ontwikkelingszaken Rory Stewart (19 stemmen). Die laatste is de enige die het brexitakkoord van May verdedigt en eventueel in een douane-unie met de EU wil blijven.