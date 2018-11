Kandidaat-jurylid proces El Chapo geweerd omdat hij handtekening vroeg Redactie

06 november 2018

23u38

Bron: AD 0 De selectie van Amerikaanse juryleden voor het proces tegen de Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’ heeft vandaag opnieuw een flinke deuk gekregen. Een van de kandidaten werd afgewezen nadat was uitgelekt dat hij stiekem om een handtekening van Joaquín Guzmán Loera (61) had gevraagd.

De kandidaat was een jonge Colombiaan die al twintig jaar in New York woont. Hij werd geboren in Medellin, in de jaren negentig de gevaarlijkste stad ter wereld dankzij de cocaïnehandel van drugsbaron Pablo Escobar. Vandaag raakte bekend dat het kandidaat-jurylid een gerechtsdeurwaarder van de rechtbank in Brooklyn had gevraagd of hij een handtekening kon regelen van El Chapo, na Osama Bin Laden de meest gezocht man door de Verenigde Staten.

Fan

Een van de openbare aanklagers vroeg de rechtbank om de kandidaat van de lijst te verwijderen vanwege zijn “aanbidding” van El Chapo. Toen de advocaat van de drugsbaron protesteerde, vroeg de voorzitter van de rechtbank de kandidaat persoonlijk waarom hij zo graag een handtekening van de beklaagde wilde.

“Omdat ik een beetje fan van hem ben", bekende de man. Daarop schrapte de rechtbank hem definitief van de lijst met kandidaten voor de jury. El Chapo zelf, gekleed in een zwart kostuum met een hemelsblauw overhemd en een geruite stropdas, reageerde glimlachend vanaf het beklaagdenbankje.

Angst

De Colombiaanse Amerikaan was niet de eerste die afviel. Gisteren werden twee vrouwelijke kandidaten van hun wettelijke juryplicht ontslagen nadat ze hadden aangegeven te vrezen voor represailles van de familie van El Chapo.

Een andere vrouwelijke kandidaat die de rechtbank in tranen vertelde dat haar moeder haar had gezegd dat ze zou moeten verhuizen als ze zou worden geselecteerd voor de jury, verdween eveneens van de lijst. Hetzelfde gold voor een kandidaat die na een paniekaanval voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht.

Gesloten deuren

De selectie van de twaalf juryleden en zes vervangers voor de rechtszaak, die naar verwachting ongeveer vier maanden zal duren, begon gisteren en moet voor vrijdag zijn afgerond. Van de ongeveer honderd voorgeselecteerde kandidaten werden er tot nu toe 58 ondervraagd door de verdediging en/of het Openbaar Ministerie en 27 afgewezen.

Om de kandidaat-juryleden te beschermen, vindt de selectie plaats achter gesloten deuren. Hun namen blijven geheim en ze zullen elke dag begeleid worden naar de extra beveiligde federale rechtbank in Brooklyn.

Sinaloa-kartel

Joaquín Guzmán wordt ervan beschuldigd gedurende 25 jaar (1989-2014) aan het hoofd te hebben gestaan van het Sinaloa-kartel. Dat zou ruim 154 ton cocaïne en enorme hoeveelheden heroïne, crystal meth (methamfetamine) en marihuana naar de Verenigde Staten hebben gesmokkeld. De drugs hadden volgens het Openbaar Ministerie een straatwaarde van zo'n 14 miljard dollar.