Kandidaat-burgemeester neergekogeld in Mexico

12 mei 2018

02u11

Bron: Belga

In de stad Apaseo el Alto, in de centrale Mexicaanse staat Guanajuato, is vrijdag de kandidaat-burgemeester José Remedios Aguirre vermoord. De politicus van de linkse partij Morena werd doodgeschoten door onbekenden op een campagnebijeenkomst in een park. Dat berichtten lokale media. De daders zijn met een auto gevlucht.