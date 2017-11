Kandidaat (17) zingt voor overleden vriend die stierf in Bataclan, alleen blijkt die niet te bestaan mvdb

07u01

Bron: France Info 0 M6 Danny Machado (17), deelnemer aan de talentenjacht 'La France a un incroyable talent'. "Ik zing dit lied als hommage voor een vriend die twee jaar geleden overleed (bij de aanslag) in de Bataclan", dat verklaarde de 17-jarige kandidaat Dany Machado donderdag aan de jury van de talentenjacht 'La France a un incroyable talent' op de zender M6. In het lied roemde hij 'Alexandre' "die meer een broer dan een vriend was."

De jury en het publiek slikten het hele verhaal voor zoete koek en waren haast tot tranen toe bewogen. Onderzoek door radiozender France Info bracht aan het licht dat er geen 'Alexandre' om het leven kwam bij het bloedbad in de Parijse concertzaal of op de andere plekken waar de IS-terroristen op 13 november 2015 toesloegen. Machado heeft inmiddels toegegeven dat hij het hele verhaal heeft verzonnen.

"Ik schreef de tekst als een metafoor, ik heb bij de aanslagen van 13 november 2O15 geen vrienden verloren. Ik wil me verontschuldigden bij alle mensen die ik heb gekwetst", klinkt het op zijn facebookpagina.

Een groep die nabestaanden van de slachtoffers van de Parijse aanslagen vertegenwoordigt, heeft een open brief gepubliceerd waarin M6 om excuses wordt gevraagd. De zender probeerde eerder op de dag de schade te beperken. "De kandidaat had de echte naam van het slachtoffer niet bekendgemaakt, uit respect voor zijn familie. Hij weigerde de identiteit van het slachtoffer kenbaar te maken", luidde het in een reactie van M6 aan het persagentschap AFP.