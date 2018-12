Kan May dan toch haar vel redden? 160 partijleden scharen zich voorlopig achter haar jv lh

12 december 2018

11u54

Bron: anp/rtr/belga 6 Omstreeks 22 uur Belgische tijd zal woensdagavond bekendgemaakt worden of Theresa May kan aanblijven als leidster van de Britse Conservatieven en als eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. De vertrouwensstemming bij de partij vindt plaats tussen 19 en 21 uur. Volgens The Guardian hebben al 160 Tories gezegd dat ze zich achter May zullen scharen. Daarmee lijkt de premier voorlopig haar vel te kunnen redden.

Als May niet voldoende steun krijgt, zal ze zich terug moeten trekken als leider van de partij en automatisch moeten aftreden als premier van Groot-Brittannië. De Conservatieven kunnen dan een nieuwe leider en premier kiezen.

Theresa May zelf wil absoluut aanblijven als premier. Ze toonde zich enorm strijdvaardig in de verklaring die ze aflegde voor haar ambtswoning in Downing Street 10. Ze blijft vechten voor haar positie als leider van de Conservatieve Partij en als Britse premier, “met alles wat ik in mij heb”. Ze schilderde zichzelf af als een trouwe partijsoldaat, die de leiding in handen heeft genomen in het belang van het land. De brexitdeal noemde ze “een cruciaal moment”. “We staan op het punt opnieuw controle te krijgen over onze grenzen. We kunnen weer controle krijgen op onze economie. Daarom wil ik mijn taak als premier absoluut voortzetten”, aldus de Britse eerste minister. Ze gelooft nog altijd dat het kan: “Het ligt binnen ons bereik”. Over haar rondgang bij Europese leiders gisteren zei ze zelfs dat ze “vooruitgang had geboekt”.

Theresa May waarschuwde voor de gevolgen van een nieuw leiderschap op dit moment. “Dit veroorzaakt onzekerheid en een groot risico voor de toekomst van Groot-Brittannië”, zei ze. De nieuwe leider zal volgens May geen tijd meer hebben om de brexit in goede banen te leiden en zal niet anders kunnen dan de scheiding van Europa uit te stellen of zelfs te annuleren. En daar is May een absolute tegenstander van: de brexit moet en zal doorgaan, als het van haar afhangt. Enkel Jeremy Corbyn en John McDonnell zouden garen spinnen bij de verdeeldheid binnen de Conservatieven, zei ze. Tegelijkertijd wil ze niet dat de Tories verworden tot een “one issue-partij”.

May werd eerste minister kort nadat de Britten in een referendum in 2016 beslisten om de Europese Unie te verlaten. Binnen haar partij moet ze het hoofd bieden aan kritiek voor het brexitplan dat ze met de Europese Unie heeft onderhandeld. May stelde een stemming in het Britse Lagerhuis over het brexit-akkoord maandag nog voor onbepaalde tijd uit.

De aartsconservatieve backbencher Jacob Rees-Mogg had een beslissende invloed op de vertrouwensstemming. Kort na het bekendmaken van de brexitdeal had die al zijn vertrouwen in May opgezegd. Een eerste poging om de vereiste 48 brieven van Conservatieve leden van het Lagerhuis te verzamelen, mislukte echter. Rees-Mogg trekt een groep van ongeveer 80 harde brexiteers. Maar gisteren zijn de vereiste 48 brieven daarvoor wel gehaald, liet Graham Brady, voorzitter van het invloedrijke Comité 1922 dat verantwoordelijk is voor de interne organisatie van de Tories, vanochtend weten. En dus komt er binnen de Conservatieve Partij een vertrouwensstemming tegen haar leiderschap.

Om May als partijleider, en daarmee ook als premier af te zetten, is een meerderheid vereist bij de 315 Conservatieve afgevaardigden. Als May verliest, wordt een nieuwe voorzitter aangeduid. Wint ze het vertrouwen, dan kan er minstens één jaar geen stemming meer plaatsvinden.

Meer dan 150 Tories steunen May

Volgens de krant The Guardian hebben al 160 Tories gezegd dat ze zich tijdens de geheime stemming achter May zouden scharen. Als die allemaal vanavond hun woord houden, en stemmen zoals ze vandaag in het openbaar aangaven, kan May wellicht haar vel redden.

Andere media zeggen dat het niet te voorspellen of May het haalt. Er wordt tegelijk op gewezen dat May ook ontslag zou kunnen nemen als een substantieel deel van haar achterban tegen haar stemt en de Conservatieve Partij openlijk verdeeld blijkt te zijn. Honderd stemmen tegen May zouden kunnen volstaan om haar tot ontslag te dwingen, ook al zou ze in dat geval de stemming technisch gesproken overleven.

May waarschuwde er vandaag al voor dat als ze tot ontslag gedwongen wordt, de voorzittersverkiezing binnen de Tories tot het annuleren van de brexit kan leiden.

