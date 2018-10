Kan je een comeback maken na een beschuldiging van seksueel wangedrag? We vroegen het aan Davia Temin, opsteller van de #MeToo-index Karlijn Van Houwelingen

15 oktober 2018

12u54

Bron: AD 0 Na een jaar van onthullingen over seksueel wangedrag dringt de vraag zich op: kun je een comeback maken na zo'n beschuldiging? Ja, zegt Davia Temin, opsteller van de #MeToo-index, tegen ongeruste mannen. Maar simpel sorry zeggen, helpt niet.

Het zijn 'bange tijden' voor jonge mannen in Amerika, verkondigde president Trump na het politieke circus rond aantijgingen tegen rechter Brett Kavanaugh, die 36 jaar na dato niet konden worden bewezen. Mannen kunnen zomaar 'schuldig zijn aan iets waar je niet schuldig aan bent', meent Trump.

Is dat zo? Als iemand weet wat de #MeToo-beweging heeft opgeleverd in het land waar het allemaal begon, Amerika, is het Davia Temin (66), reputatie- en crisisadviseur. Ze wilde vanuit haar kantoor in een bescheiden wolkenkrabber in New York ceo's en bedrijven zo goed mogelijk door eventuele #MeToo-toestanden kunnen slepen, dus zocht ze informatie. Maar een lijst van alle hooggeplaatste mannen - en enkele vrouwen - die publiekelijk beschuldigd zijn van seksueel wangedrag bleek niet te bestaan. Niemand had bijgehouden hoe groot de impact van #MeToo eigenlijk was.

Lijst

Dus stelde Temin zo'n lijst zelf maar op. Haar '#MeToo-index' is voor zover bekend de meest nauwkeurige en omvattende inventarisatie van alle beschuldigden uit de afgelopen drie jaar. Grote Amerikaanse media halen hem inmiddels aan als ze berichten over de stand van zaken. Hij is op het moment van schrijven 831 namen lang.

