Kan het strandseizoen op deze manier toch gered worden?

Bron: La Repubblica, The local, Il Fatto Quotidiano 0 We zitten op vele plekken in de wereld nog steeds in lockdown, maar toch durven sommigen al volop van een strandvakantie te dromen. En waarom ook niet? Bedrijven en overheden zijn ondertussen druk in de weer met het bedenken van creatieve oplossingen om het strandseizoen enigszins te redden. Zo heeft een Italiaanse firma schermen van plexiglas ontworpen die de social distancing waarborgen, waardoor iedereen op een veilige manier van het strand kan genieten. Maar daar stopt het niet. De schermen kunnen ook van pas komen in restaurants. Dat bericht La Repubblica.

“We probeerden ons voor te stellen hoe een terugkeer naar het strand er zou kunnen uitzien”, vertelt Claudio Ferrari van de onderneming ‘Nuova Neon Group 2' aan de Italiaanse krant. De firma uit Modena is gespecialiseerd in het vervaardigen van beschermende wanden in plexiglas en levert deze al aan apotheken en banken.

“Bij het bedenken van het concept ging het ons om twee dingen: bescherming garanderen en het ‘normale’ leven enigszins weer op gang laten komen”, legt hij uit. “We hebben al verschillende vragen ontvangen van strandexploitanten en restauranthouders”, aldus Ferrari. “Dergelijke schermen zijn immers ook denkbaar in restaurants.” In Hongkong bijvoorbeeld hebben sommige restaurants plexiglas tussen of zelfs op de tafels geplaatst.

Cabine

Het voorstel voor op het strand ziet er als volgt uit: twee meter hoge schermen van plexiglas worden rond twee ligstoelen en een parasol geplaatst. De toegang tot deze ‘cabine’ is anderhalve meter breed. De cabine zelf is 4,5 meter breed en de ligstoelen staan op anderhalve meter van elkaar. En het concept voldoet zo volgens het bedrijf aan de normen van social distancing.

De reacties op het ontwerp zijn gemengd. Wat een topidee is voor de één, is een vergezochte oplossing voor de ander. Feit is dat Italiaanse politici en de toeristische sector volop aan het brainstormen zijn over hoe een veilig strand- en restaurantbezoek er zou kunnen uitzien.

Reserveringssysteem

Zo overweegt de Italiaanse vereniging van strandexploitanten Federnbalneari enkele voorzorgsmaatregelen zoals de invoering van een verplicht reserveringssysteem voor ligstoelen om te grote drukte te voorkomen en het toewijzen van een tijdslot voor verschillende leeftijdscategorieën om mensen met een hoog risico op infectie beter te beschermen.

Andere veiligheidsmaatregelen zouden kunnen zijn: het sluiten van alle speeltuinen op het strand en het installeren van extra voorzieningen om de handen te wassen. “Zelfs het desinfecteren van zand wordt overwogen”, zegt voorzitter van de associatie, Mauro Della Valle.

Voorzichtig plannen maken

“We kunnen al voorzichtig gaan nadenken over het plannen van onze vakantie”, meent Sandra Zampa, de Italiaanse staatssecretaris van Volksgezondheid. “Vrezen dat je zal moeten thuis blijven in een bloedhete stad in juli en augustus, is niet bepaald een heilzame gedachte.”

Hoewel de Italiaanse stranden strikt worden gecontroleerd onder de huidige quarantainevoorschriften, hebben sommige regio’s - waaronder Ligurië, Emilia-Romagna en Abruzzen - exploitanten de toestemming gegeven om onderhoud uit te voeren aan hun strandfaciliteiten, om ze klaar te hebben voor een eventuele heropening in de komende maanden.

Eén ding is zeker, de stranden zullen deze zomer meer Italiaans zijn dan ooit. Het land zal naar verwachting tussen juli en september 25 miljoen minder bezoekers minder uit het buitenland ontvangen. Daarnaast zullen Italianen hun reis naar het buitenland annuleren. Een vakantie in Italië is wellicht de enige mogelijkheid voor de Italianen dit jaar, aangezien nog vele landen zich in lockdown bevinden.

Volgens een enquête die is uitgevoerd voor de Italiaanse toerismevereniging Confturismo, denken zeven op de tien Italianen dat de crisis over twee of drie maanden voorbij zal zijn - en bijna de helft zegt tegen dan klaar te zijn om ergens in Italië op vakantie te gaan.

Zoals Della Valle van de vereniging van strandexploitanten aangeeft: “Ik denk niet dat je Italianen in juli van het strand kan houden.”

