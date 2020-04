Kan deze nieuwe onafhankelijke kandidaat presidentsverkiezingen in VS beïnvloeden? KVDS

29 april 2020

13u05 0 De Amerikaanse volksvertegenwoordiger Justin Amash (40) heeft bekendgemaakt dat hij plannen heeft om in november ook een gooi doet naar het presidentschap in de Verenigde Staten. Hij zou opkomen als onafhankelijk kandidaat. Het ziet er niet naar uit dat hij een schijn van kans maakt tegen president Donald Trump of diens Democratische uitdager Joe Biden. Maar zou hij de balans kunnen helpen doorslaan in de richting van één van beiden?

Er is al flink wat inkt gevloeid over de rol die kandidaten van derde partijen kunnen spelen bij de presidentsverkiezingen in de VS. Zo verwees Hillary Clinton in 2016 naar Jill Stein van de Green Party als een van de oorzaken waarom ze nipt naast de overwinning greep tegen Donald Trump. Stein haalde in een aantal staten immers nog flink wat stemmen. Stemmen die als ze naar Clinton waren gegaan, haar de overwinning hadden kunnen bezorgen.

Al Gore

Ook tijdens de presidentsverkiezingen van 2000 – toen Democraat Al Gore het opnam tegen de latere president George W. Bush – werd naar een kandidaat van een derde partij gekeken als de oorzaak van het verlies van de Democraat. De verkiezingen werden toen beslist in de staat Florida, waar Bush uiteindelijk minder dan 600 stemmen meer had dan Gore. Toenmalig kandidaat van de Green Party Ralph Nader kreeg toen in Florida bijna 100.000 stemmen achter zijn naam.





Politieke analisten wijzen er echter op dat het doorschuiven van de zwarte piet naar een derde partij misschien wat kort door de bocht is. Een voorbeeld. In 2016 haalde Jill Stein in de staat Michigan 51.463 stemmen. Trump won er met een verschil van 10.704 stemmen.

De Amerikaanse nieuwszender CBS News vroeg bij de exitpolls echter aan kiezers die voor Stein gestemd hadden wat ze zouden gedaan hadden als alleen Trump en Clinton op het stembiljet hadden gestaan. 61 procent zei dat ze niet gestemd zouden hebben, 25 procent zou voor Clinton gegaan zijn en 14 procent voor Trump. Toegepast op de cijfers in Michigan zou dat niet genoeg geweest zijn voor Clinton om de staat toch binnen te halen. Ze zou er 12.866 extra stemmen gehaald hebben, maar Trump ook 7.204. Clinton zou nog ongeveer 5.000 stemmen tekort gekomen zijn.

Nipt

Het feit dat de verkiezingsstrijd zo nipt gewonnen of verloren werd, ligt dan ook aan nog wel meer factoren dan de kandidaten van een derde partij. Zo liet Gore in 2000 een overwinning in de staten Tennessee en Ohio liggen, waardoor Florida zo belangrijk werd voor hem.

Derde partijen trekken bovendien ontevreden kiezers van beide grote partijen aan en dat zou zowel Republikeinen als Democraten ook in eigen boezem moeten doen kijken.

Het is dan ook de vraag of iemand als Justin Amash een wezenlijk verschil kan maken. Anders dan de voorgaande jaren is in elk geval dat de kandidaten van de Green Party links leunden en een groter gevaar leken te vormen voor de Democraten. Amash is een voormalig Republikein die zijn partij verliet omdat zijn ideeën te fel afweken van wat Trump vertelde. Hij stemde ook voor het afzetten van de president tijdens de impeachmentprocedure. Het lijkt er dan ook op dat hij vooral stemmen zal weghalen bij de Republikeinen.

Libertaristische Partij

Amash – die sinds 2010 zetelt voor de staat Michigan – maakte dinsdag bekend dat hij een verkennend comité opricht om een kandidatuur voor het presidentschap te onderzoeken. Verwacht wordt dat het niet lang zal duren eer hij zich officieel kandidaat stelt. Hij zou dat willen doen als onafhankelijke, onder de vlag van de Libertaristische Partij. Die strijdt voor een sterke individuele vrijheid en pleit voor zo weinig mogelijk wetten en regels die die vrijheid beperken.

“Ik ben opgetogen en vereerd deze eerste stappen te zetten om de Amerikanen van gelijk welke achtergrond als president te dienen”, aldus Amash. “We zijn klaar voor een presidentschap dat de eerbied voor de Grondwet herstelt en dat mensen samenbrengt.”

