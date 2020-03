Kan coronavirus zich ook via lucht verspreiden? Onrust over besmetting in Hongkong KVDS

11 maart 2020

11u58 24 Terwijl wetenschappers over de hele wereld koortsachtig de verspreiding van het nieuwe coronavirus in kaart proberen te brengen, is er onrust ontstaan over een besmetting in Hongkong. Daar werd een flatgebouw ontruimd nadat vijf bewoners, die op verschillende verdiepingen verbleven, allemaal besmet leken met het Covid-19-virus. De specifieke omstandigheden doen onderzoekers vrezen dat het virus misschien ook via de lucht overgedragen kan worden.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat het virus alleen verspreid wordt via lichamelijk contact en kleine druppeltjes die vrijkomen als een besmet persoon hoest of niest. Maar volgens een nieuwe studie in het vakblad Public Health Research & Practice is dat misschien niet de enige manier.

Virologe

De Australische viroloog Rania MacIntyre van het Kirby Institute aan de universiteit van Nieuw-Zuid-Wales oppert in haar artikel dat het “verstandig” zou zijn om aan te nemen dat het virus ook via de lucht overgedragen kan worden, net zoals bij het nog gevaarlijkere SARS-virus in 2003.

Ze verwijst naar de zaak in Hongkong. De eerste twee mensen die besmet raakten in Hong Mei House, waren een 62-jarige vrouw en een 75-jarige man. Ze woonden 10 verdiepingen van elkaar in het flatgebouw, maar hun appartementen bevonden zich wel recht boven elkaar. Dat deed de alarmbellen rinkelen bij de plaatselijke huisvestingsdienst, die er rekening mee houdt dat het virus zich misschien via het verluchtingssysteem heeft verspreid. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.

“Een rapport over de overdracht van Covid-19 van verdieping naar verdieping in een gebouw in Hongkong doet de vraag rijzen of het virus zich toch niet over grotere afstand door de lucht kan verplaatsen”, aldus de viroloog in verscheidene Australische media, waaronder kwaliteitskrant The Australian. “Het nieuwe coronavirus zet zich op de luchtwegen vast. De virale lading in de onderste luchtwegen (strottenhoofd, luchtpijp en longen, red.) is hoger dan in de bovenste (neus, mond, keel, red.). Doorgaans is dat gekoppeld aan een mogelijkheid van transitie via de lucht.”

Voorzichtigheid

Volgens MacIntyre is daarnaast voorzichtigheid geboden als het gaat om de besmettelijkheidsgraad. Onderzoek zou aantonen dat de virale lading van iemand die besmet is en geen symptomen heeft, gelijkaardig is aan die van iemand die wél symptomen vertoont. “Dat betekent dat iemand zonder symptomen evengoed het virus kan doorgeven”, klinkt het. “Daar komt nog eens bij dat je het besmettelijkst bent in het begin van de ziekte, als je nog niet veel symptomen hebt.”

Volgens de studie zit er gemiddeld vijf tot negen dagen tussen het moment van de besmetting en het moment dat een patiënt symptomen begint te krijgen. Wat maakt dat er “een aanzienlijke kans is om anderen te besmetten” voordat een patiënt medische hulp zoekt.

MacIntyre drukt dan ook op het belang van een reisverbod om het virus in te dijken. “Ook plaatsen waar jongeren samenkomen, zoals scholen, universiteiten, sportclubs en evenementenhallen, kunnen bijdragen in de verspreiding, net als rusthuizen”, zegt ze nog.

