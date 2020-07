Kampbewaker uit WOII (95) moet mogelijk terechtstaan in Duitsland

13 juli 2020

In het Duitse Wuppertal is een klacht ingediend tegen een 95-jarige man die een kampbewaker zou geweest zijn in het nazi-concentratiekamp van Stutthof in Polen tijdens Wereldoorlog II. Er wordt op dit ogenblik onderzocht of de man, die niet bij naam genoemd werd, fit is om terecht te staan. Over de precieze klacht werden geen details gegeven.