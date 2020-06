Kalasjnikov die in Sicilië verstopt zat onder de grond gelinkt aan moorden in Luik HR

09 juni 2020

14u17

Bron: Agrigento Notizie, Teleacras, La Meuse, Sudpresse 10 Een kalasjnikov die op het platteland in Sicilië verstopt zat onder de grond, is mogelijk een cruciaal bewijsstuk in een indrukwekkende reeks moordaanslagen die twee maffiaclans onder meer in Luik uitvoerden. De Italiaanse politie vond het wapen na een tip over verdacht gedrag.

De politie van Agrigento deed na de tip een gerichte zoekactie met honden en speciale apparatuur. Daarop vonden ze onder de grond een kalasjnikov of AK-47. Het wapen zat verstopt in een zwarte plastieken zak, samen met een lader, munitie en een tijdschrift.

De politie is ervan overtuigd dat het wapen gelinkt is aan een indrukwekkende reeks moordaanslagen. Die begon op 14 september 2016 in de wijk Outremeuse in Luik. Twee mannen die er voor een huis stonden te praten, werden vanuit een voorbijrijdende wagen onder vuur genomen.

Mario Jakelic (31), afkomstig uit Porto Empedocle, vlakbij de stad Agrigento in Sicilië, kreeg een kogel door het hoofd en stierf ter plaatse. Het andere slachtoffer, Maurizio Di Stefano (43), raakte zwaargewond maar overleefde de aanslag. Di Stefano is afkomstig uit Favara, een stadje aan de andere kant van Agrigento. Hij maakt deel uit van de Di Stefano-maffiaclan, die een vete uitvecht met de Bellavia-clan.

De schietpartij in Luik bleek dan ook het startschot van een hele reeks afrekeningen. Enkele weken later werd immers in Favara op Sicilië Carmelo Ciffa (42) doodgeschoten. Volgens de Italiaanse politie was het een wraakactie voor de aanval op Di Stefano in Luik.

Op 28 april 2017 zet de oorlog zich weer verder in Luik. Saverio Sacco (40), die een pizzeria uitbaat in Seraing en afkomstig is uit Porto Empedocle, wordt slachtoffer van poging tot moord. Hij raakt gewond aan de benen, maar overleeft de aanslag.

Amper een week later, op 3 mei, wordt in Luik opnieuw een pizzeria-uitbater neergeschoten. Rino Sorce (50), afkomstig uit Favara, was in de buurt van Sclessin op weg naar zijn auto. Hij werd gedood door kogels uit een kalasjnikov.

Drie weken later, op 23 mei 2017, was bakker Carmelo Nicotra (40) uit Luik ‘voor zaken’ op bezoek in Favara. Hij overleefde een aanslag waarbij minstens 30 kogels werden afgevuurd vanuit een kalasjnikov en raakte als bij wonder alleen gewond aan zijn benen.

Op 8 maart 2018 werd, opnieuw in Favara, metselaar Emanuele Ferraro (41) vermoord. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij aanslag op de Luikse bakker Carmelo Nicotra.

Coronalockdown

Op 12 april van dit jaar ten slotte, in volle lockdown voor het coronavirus, arresteert de Luikse politie in de buurt van het station Luik-Guillemins om 7 uur ‘s ochtends Antonio Bellavia (48) Salvatore Prestia (39), beiden verdacht in enkele van bovenstaande moordzaken.

De twee mannen waren gewapend en stonden op het punt een 40-jarige Luikenaar te vermoorden. Zijn identiteit is niet bekend, maar hij zou Siciliaanse roots hebben.

De Italiaanse politie is ervan overtuigd dat de gevonden kalasjnikov een cruciale rol speelt in de oorlog tussen de twee maffiafamilies. Het wapen wordt onderzocht op DNA-sporen, in de hoop de identiteit van de gebruikers te achterhalen.

