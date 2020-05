Kalasj­nikovs, dure wagens en extreem geweld: 18 jaar oud en tot de nek in de internationale drugshandel Paul Vugts

Van de mannen die eind april in België zijn gepakt met 4.200 kilo cocaïne, waren enkelen al eerder betrapt in Rotterdam. Vermoedelijk zitten ze, jong als ze zijn, al diep in de internationale drugshandel.

Op filmpjes en foto’s op hun in beslag genomen smartphones en op sociale media showen acht mannen uit Amsterdam-Zuidoost, 18 tot 25 jaar, pakken geld, dure spullen, auto’s en vuur­wapens. Het doel waarvoor ze zich lieten meezuigen in een ­cocaïnetransport naar de haven van Antwerpen, is evident: snel veel geld verdienen, zonder veel moeite.

Blijkens de drie kalasj­nikovs en vijf handvuurwapens die Joël S. en ­Rivaldo K. meevoerden in de Audi A3 waarin ze ­werden aangehouden, beseften ze goed dat ze zich begaven in een wereld van extreem geweld.

Het weerhield hen duidelijk niet.

Zoals dat hun buurtgenoot Genciël ‘Genna’ Feller niet uit de cocaïnehandel had gehouden, wat vrijwel zeker de reden is dat hij in augustus met acht kogels werd beschoten in Almere en een maand later – 23 jaar jong – werd geliquideerd op Curaçao, waar hij met drie kogels nog in zijn lichaam was ondergedoken. Op straat is de overtuiging dat hij 400 kilo cocaïne had ­gestolen met onder anderen oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32), die twee weken na Feller werd geliquideerd in Zuidoost.

De groep mannen, met Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse wortels, die op 22 april in Antwerpen is gepakt, vertoont overlap en gelijkenissen met de groep rond Feller en Maynard.

De acht uit Amsterdam vingen, met drie Rotterdammers, een Amersfoorter en chauffeurs uit Roosendaal en Enschede, bijna 4.200 kilo cocaïne op, die was verstopt in een deklading van vis – in een ­container die uit Zuid-Amerika de haven van Antwerpen was binnengevaren.

De container was door de havenautoriteiten geselecteerd om door de scanner te gaan. De chauffeur reed hem echter naar een loods waar de cocaïne uit de deklading zou worden gehaald. Ondertussen reed een andere chauffeur een door de groep precies nagemaakte container naar de scanner.

Oorlogswapens

De Belgische politie had het transport door nog afgeschermde informatie al in beeld, zodat speciale eenheden meteen invallen konden doen in de havenloods en in enkele appartementen.

In de loods werden zes twintigers uit Amsterdam-Zuidoost gearresteerd, plus een chauffeur, één Rotterdammer en Ibrahim E., die de loods huurde. De Amersfoorter zat voor de deur in een Seat Leon. De tweede chauffeur werd met de gekloonde container bij de scanstraat gepakt.

Rivaldo K. en Joël S. werden klemgereden op Het Eilandje, achter het bekende MAS (Museum aan de Stroom). Behalve de oorlogs­wapens hadden ze vijf kilo cocaïne bij zich, ­mogelijk de vergoeding voor bewezen diensten.

De veertiende verdachte zat verstopt in een kast. In de appartementen die de politie binnenviel, lagen persen om ‘blokken’ van doorgaans een kilo cocaïne mee te maken, verpakkings­materiaal en cocaïneresten. Vrijwel alle verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.

Eenvoudig te ronselen

De meesten van de jonge Amsterdammers ­waren al bekend bij de politie. De zaak waarin enkelen onder verdachte omstandigheden ­waren opgepakt in de haven van Rotterdam, liep uit op een sepot. Dat zij daar voor drugs waren, viel niet te bewijzen. Het is goed mogelijk dat de groep eerder succes heeft gehad met de in ­Antwerpen betrachte methode: de tassen drugs uit de container halen en ergens op het enorme ­haventerrein ‘stashen’ (opslaan) tot zich een kans voordoet de lading in een ‘schone’ container het terrein af te rijden.

Een ingewijde bevestigt dat criminelen voor duizenden euro’s toegangspassen en bedrijfskleding van havenmedewerkers kopen, om ­onopvallend in de havens te kunnen bewegen.

Het beeld van de opsporingsdiensten is weer bevestigd: in Amsterdam-Zuidoost zijn honderden jonge mannen betrekkelijk eenvoudig te ronselen voor klussen als het ‘uithalen’ van coke. Het is na moorden of arrestaties geen enkel ­probleem daarvoor een nieuwe club te vinden.

Feller en Maynard zijn onlangs geliquideerd. Nadat hun goede bekende Joël H. (23), alias ­rapper JoeyAK, in januari was gearresteerd voor het ontvoeren van een moeder en haar ­kinderen van 3 en 7, zijn bij hem en zijn vriendinnen tonnen aan contanten en vuurwapens gevonden. De aanname is dat hij dat geld niet met rappen heeft verdiend.

De vrees blijft dat het excessieve geweld in stadsdelen als Zuidoost aangejaagd blijft ­worden door steeds nieuwe conflicten, waarin jongens en jonge mannen in het drugsmilieu bijna onvermijdelijk verzeild raken.

De jonge mannen die in Antwerpen zijn gearresteerd

- Rivaldo K. (21), Jermairo W. (21), Riordan D. (21), Taha el A. (22), Joël S. (18), Rofandjo L. (24), Serginio van H. (25) en Yamal C. (25) uit Amsterdam-Zuidoost. De andere verdachten zijn Markieson de G. uit Amersfoort, chauffeur Bram N. (24) uit Roosendaal, chauffeur Abdessamad B. (50) uit Enschede en Raïef (27), Jean C. (32) en Ibrahim E. (38) uit Rotterdam, al woont de laatste formeel in Duitsland.