Exclusief voor abonnees Kalasj­nikovs, dure wagens en extreem geweld: 18 jaar oud en tot de nek in de internationale drugshandel Paul Vugts

16 mei 2020

19u50

Bron: AD.nl 34 Van de mannen die eind april in België zijn gepakt met 4.200 kilo cocaïne, waren enkelen al eerder betrapt in Rotterdam. Vermoedelijk zitten ze, jong als ze zijn, al diep in de internationale drugshandel.

Op filmpjes en foto’s op hun in beslag genomen smartphones en op sociale media showen acht mannen uit Amsterdam-Zuidoost, 18 tot 25 jaar, pakken geld, dure spullen, auto’s en vuur­wapens. Het doel waarvoor ze zich lieten meezuigen in een ­cocaïnetransport naar de haven van Antwerpen, is evident: snel veel geld verdienen, zonder veel moeite.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen