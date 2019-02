Kalashnikov brengt kamikaze-drone op de markt: “Dit is de democratisering van de slimme bom” lva

24 februari 2019

01u51

Bron: The Washington Post 0 De Russische wapenfabrikant Kalashnikov, die de wereld veroverde met de iconische AK-47 -kortweg de Kalashnikov - brengt nu een een kamikaze-drone op de markt, die net als de AK-47 wel eens de “democratisering” van oorlogsvoering met drone-technologie zou kunnen betekenen.

De Kalashnikov Group stelde deze week op de tweejaarlijkse wapenbeurs in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten hun nieuwste snufje voor: een drone met een breedte van ongeveer 120 centimeter die 30 minuten kan vliegen met een snelheid van 130 kilometer per uur en - daar gaat het natuurlijk om - met een 3-tal kilo explosieven aan boord. De drone, die officieel KUB-UAV heet, is het equivalent van “een kleine, trage en vermoedelijk betaalbare kruisraket”, schrijft het Amerikaanse blad The National Interest.

De prijs is wat de drone-bom bijzonder maakt. Een anonieme medewerker bij Kalashnikov, die eigenlijk niet mocht spreken met de pers, wou niet zeggen hoeveel de drone precies zal kosten maar bevestigde het vermoeden dat hij “heel goedkoop zal zijn”. In dat opzicht laat zich een parallel trekken met hun iconische Kalashnikov.

De AK-47 werd door de lage prijs, de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie het favoriete wapen van heel wat revolutionairen en misnoegde rebellen over de hele wereld. Vooral in Zuid-Amerika, Azië en Afrika speelde de “kalashnikov” een belangrijke rol in revoluties en verzetsbewegingen tegen koloniale mogendheden. Daaraan heeft het ook zijn image als verzetswapen te danken. Net als de AK-47 zou de kamikaze-drone heel toegankelijk zijn.

Dreiging door proliferatie

“Ik zie de drone als een democratisering van de slimme bom”, zegt Nicholas Grossman, professor internationale betrekkingen aan de universiteit van Illinois en auteur van het book “Drones en terrorisme”. “Dit betekent de verspreiding van slimme bommen. Het kloof tussen geavanceerde en kleinere legers wordt hierdoor gedicht”, aldus Grossman. Het Amerikaanse en Israëlische leger beschikt namelijk over gelijkaardige “slimme bommen”, maar de technologie wordt zeer strikt geheim gehouden en enkel met de beste bondgenoten gedeeld. Die exclusiviteit zou dus verdwijnen. “Wie zo’n drone koopt, kan een doelwit op de grond raken met een ongeëvenaarde precisie, tenzij dan bij de bommen van het Amerikaanse leger”, zegt Grossman.

De mogelijke proliferatie van drone-bommen doet alarmbellen rinkelen in verband met terrorismegevaar. Denk aan de moordaanslag met een drone op de Venezolaanse president Maduro van vorig jaar. De sluiting van de luchthavens van Londen, Dublin, New York en Dubai omwille van de aanwezigheid van drones in het luchtruim toont volgens de Washington Post ook aan dat Westerse landen niet voorbereid zijn op een mogelijke aanslag met drones.

Nuance

Nick Waters, een voormalige Britse agent en drone-expert, denkt niet de terroristen nu massaal de Kalashnikov-drone zullen aanschaffen. Volgens hem zullen ze eerder geneigd zijn huisgemaakte bommen te bevestigen aan goedkopere, commerciële drones, zoals IS bijvoorbeeld heeft gedaan in Mosul en Raqqa in Irak en Syrië.

Volgens Grossman zal de nieuwe kamikaze-drone aanzetten om een betere manieren te ontwikkelen om op de dreiging te reageren. “Dit product betekent zeker een grotere militaire slagkracht van verschillende naties en groeperingen maar het is niet iets waar we niet mee om kunnen”.