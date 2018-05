Kakkerlak nestelt zich in oor van Amerikaanse en blijft daar 9 dagen zitten lva

06 mei 2018

02u07

Bron: The Washington Post 4 Kakkerlakken hebben het helemaal naar hun zin in warme, vochtige oorden. En dat zal de 29-jarige Katie Holley uit de zuidelijke Amerikaanse staat Florida geweten hebben. Op 14 april werd ze in het midden van de nacht wakker met een kakkerlak in haar oor. Op spoed werd ze geholpen en ze mocht snel weer naar huis. Alles was zogezegd weer in orde.

Op 14 april werd Katie Holley 's nachts plots wakker met een rare sensatie in haar oor. Het voelde alsof er een ijsblok in was geglipt. Ze voelde ook iets bewegen, alsof wat het ook was steeds dieper wou, en ze hoorde een vreemd "ritmisch" geluid.

Bezorgd ging ze naar de badkamer en begon ze met een wattenstaafje in haar oor te porren. Aan het watje hingen donkerbruine stukjes die eruit zagen als poten. Ze panikeerde. Haar man Jordan schoot te hulp en keek met een zaklamp in haar oor. Daar zat de dader. Met een pincet slaagde hij erin nog een poot te verwijderen, maar het beest zat te diep.

Op spoed injecteerden ze lidocaïne in het insect. Ze voelde hoe de kakkerlak wriemelde en vocht tegen het middel tot het na twee minuten stopte met bewegen. Ze haalden er enkele stukjes kakkerlak uit en Katie mocht weer naar huis. Alles was in orde. "Dit is iets wat heel vaak gebeurt. Je hoeft geen specialist te raadplegen", zeiden ze. Onderweg stopten Katie en haar man in de supermarkt om oordoppen te kopen.

De volgende dagen was ze er toch nog niet gerust op. Haar oor voelde vreemd aan, zeker wanneer ze geeuwde. Misschien was er wax van de oordoppen blijven steken, dacht ze, en ging op controle bij haar huisarts.

De arts voerde enkele keren een oorspoeling uit en keek nog eens goed: nog een poot. Haar patiënte moest dringend naar een NKO-arts.

Katie probeerde zich te herinneren hoeveel de spoedarts de week ervoor had verwijderd en hoopte dat er gewoon nog een poot vastzat. Uit haar oorkanaal trok de specialist uiteindelijk niet een pootje, maar het lijf, de kop en antennes van een volgroeide kakkerlak die 9 dagen lang in haar oor had gehuisd.