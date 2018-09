Kajak van vermiste cybersecurityspecialist Kamphuis gevonden Redactie

13 september 2018

18u12

Bron: AD 0 De politie in Noorwegen heeft de kajak van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis gevonden. De kajak is gevonden in de omgeving waar dinsdagavond al andere spullen van hem werden ontdekt.

De kajak is volgens de politie gevonden tijdens een zoektocht die volgde op de eerdere vondst van spullen van de vermiste cybersecurityspecialist. Een visser trof die dinsdagavond aan bij de kust in de buurt van de Kvænflåget, een kleine berg die ligt tussen Fauske and Rognan. Dat is ten oosten van Bodø, de plaats waar Kamphuis op vakantie was. Bij die vondst zou volgens het Noorse tv-station TV2 ook de identiteitskaart van de vermiste Nederlander zitten.

De 47-jarige Arjen Kamphuis, die als consultant betrokken was bij Wikileaks en een ervaren hiker is, was op vakantie in het Scandinavische land. Hij zou op 22 augustus terugkeren naar zijn woonplaats Amsterdam, maar zat niet op zijn vlucht. Toen hij verschillende afspraken miste, sloegen zijn vrienden en familie alarm. Kamphuis is voor de laatste keer gezien toen hij op 20 augustus uit checkte bij zijn hotel in Bodø. Tien dagen later stond de mobiele telefoon van Kamphuis nog even aan. Sinds zondag zijn ook twee Nederlandse agenten in Bodø om te helpen bij het onderzoek.

Familie

De familie van Kamphuis liet deze ochtend nog weten blij te zijn dat er uitgebreid naar hem wordt gezocht. "Ze zijn nu in een groter gebied aan het zoeken. Er zijn ook drie verschillende diensten bezig met de zaak. We zijn er blij mee en hebben het gevoel dat er hard aan wordt gewerkt om hem te vinden", aldus een woordvoerster van de familie. "Er zijn op dit moment een hoop open vragen, we houden ook daarom ook zeker goede hoop."

