Kaila vraagt stervende geliefde wat hij liefst aan zijn leven zou veranderen. Het blijken niet zijn kapotte longen te zijn

11 april 2018

17u01

Bron: Instagram 16 Ze leerden elkaar kennen als kinderen, toen ze allebei in het ziekenhuis lagen om behandeld te worden voor mucoviscidose. Een paar jaar geleden kregen Kaila (32) en Matt (29) allebei nieuwe longen en om het einde van hun lijdensweg te vieren, besloten de twee – die intussen een koppel waren – om te trouwen. Eind vorig jaar sloeg het noodlot echter opnieuw toe. Matt was er opnieuw slecht aan toe en deze keer was er geen hoop meer. In enkele pakkende posts op Instagram doet Kaila nu het verhaal van hun afscheid. En van wat ze tegen wil en dank de jongste maanden leerde.

Het was op 31 maart dat de Australische Kaila Maartensz afscheid moest nemen van de liefde van haar leven. Haar eens zo gespierde man was de jongste maanden helemaal weggekwijnd in bed. Op 5 december vorig jaar was hij in het ziekenhuis beland omdat hij weer ademhalingsmoeilijkheden had. Een week later kreeg hij te horen dat de dokters niets meer voor hem konden doen.

Goede wending

Hun leven had enkele jaren geleden nochtans een goede wending genomen na jaren van ziekte. Nadat Kaila in 2013 nieuwe longen had gekregen, was Matt een jaar later aan de beurt. Dezelfde week nog vroeg hij haar of ze met hem wilde trouwen en dat deden ze ook in 2015. Maar aan hun sprookje kwam voortijdig een einde. Matt stierf thuis, met zijn vrouw aan zijn bed. “Ik heb zelfs geen woorden om uit te drukken hoeveel ik van je hield, hoeveel ik je zal missen en hoe gebroken mijn hart nu is”, schreef Kaila dezelfde dag nog op Instagram bij een foto van hen beiden. “Ik zal voor altijd van je houden, mijn onverschrokken dinosaurus.” (lees hieronder verder)

I don't even have the words to express how much I loved you, how much I'll miss you and how heartbroken I am right now. I will love you forever my fierce dinosaur. 💔🦖

Vlak voor hij stierf vroeg ze hem nog wat hij aan zijn leven zou veranderen als hij één ding mocht kiezen. Het antwoord was niet zijn kapotte longen. ‘Ik zou meer dansen’, klonk het. En dat nam Kaila ook op in een emotionele post op Instagram, waarin ze vertelde wat ze allemaal leerde in de laatste maanden van het leven van haar man.

Reizen

“Als je wil reizen, doe het. Doe het nu je kan, boek de mooiere kamer en probeer een upgrade te krijgen op de vlucht als het kan. Maar als je liever thuisblijft, doe dat ook. Als je de hele dag op de bank wil zitten en naar Netflix wil kijken en een complete serie wil zien op een dag tijd. Lach met jezelf. Maar wees ook niet bang om te wenen. Blijf lang op en praat met je man over alle kleine dingen die maar in je opkomen. Maak je geen zorgen dat je de volgende dag vroeg op moet. Slaap kan je altijd nog inhalen. Geniet van de kleine dingen. Dat moet je heel bewust doen, maar die kleine momenten zijn van de meest bijzondere.” (lees hieronder verder)

“Hang niet vast aan je telefoon, maar neem wel foto’s van alle herinneringen. Neem foto’s tot je toestel helemaal vol staat. En vergeet niet om back-ups te maken. Eet chocolade omdat het lekker is, maar zorg ook goed voor je lichaam. Het is het enige dat je hebt. Vertel aan de mensen wat je wil dat ze weten. Vertel hen dat je hen graag ziet of dat je trots op hen bent of dat je hen dankbaar bent. Zeg hen dat ze je met rust moeten laten als dat het geval is.”

Cadeautje

“Wacht niet tot later om iemand een cadeautje te kopen. Als je iets ziet waarvan je weet dat iemand het graag zouden hebben, geeft het hem. Streel elke hond die je ziet. Je zal er nooit spijt van hebben, geloof me. Vier jullie verjaardagen. Wees niet ongelukkig omdat je ouder wordt. Het alternatief is veel erger. Adem. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die ademen niet als iets vanzelfsprekends beschouwen. Neem één keer per dag een diepe teug en besef hoeveel geluk je hebt.” (lees hieronder verder)

3 months indoors and still more of tan than me 🤷🏼‍♀️ This is us right now. We were laying here chatting about funeral plans and ended up laughing because we have the same dark sense of humour. At the same time though I was thinking how the eff are we laying here even having to think about these things! Next month is our 3 year wedding anniversary and the month after that is Matt's 30th birthday. We should be planning celebrations instead! #fucf

“Voel je er niet slecht over als je doet waar JIJ een goed gevoel van krijgt. Doe vrijwilligerswerk. Als je daar écht geen tijd voor heb, geef dan iets aan het goede doel. Het geeft een geweldig gevoel om iets voor iemand anders te doen. Zet af en toe je alarm af en slaap uit. Zeker met de persoon of het huisdier dat je graag ziet. Pieker niet over dingen die er uiteindelijk niet toe doen. Omring je met mensen, dieren en dingen die je leuk vindt. Ga naar plaatsen waar je gelukkig van wordt. Doe dingen die je blij maken.”

Dansen

“En toen ik Matt vroeg wat hij zou veranderen aan zijn leven als hij één ding zou mogen kiezen? Ik zou meer dansen, zei hij. Dus dans. Wanneer je maar kan en hoe je maar wil. En denk intussen aan hem.”

Morgen wordt Matt begraven tijdens een dienst in de jachthaven van Perth. Zelf vroeg hij nog dat de gasten in felle, kleurrijke kleren zouden komen. En dat ze in plaats van bloemen, een donatie zouden geven aan Greener Pastures Sanctuary, een plek waar hij zelf altijd blij van werd.

Matt's funeral will be held at 11am, next Thursday 12 April at Royal Perth Yacht Club. He had requested that people dress in bright, colourful clothes and that rather than flowers he would love donations to Greener Pastures Sanctuary, a place that made him so happy. There will be a wake following the service, details will be announced on the day.