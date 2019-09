Kaia (6) opgepakt na driftbui op school en met handboeien afgevoerd “zoals een crimineel” KVE

23 september 2019

17u17

Bron: ClickOrlando, Hufftington Post 0 Een meisje is in Florida opgepakt na een hevige driftbui op school. De zesjarige Kaia Rolle werd geboeid naar een jeugdgevangenis gevoerd. Haar oma Meralyn Kirkland verkeerde in shock waarna ze de lokale pers contacteerde. De politie van Orlando heeft ondertussen een intern onderzoek ingesteld.

Het bewuste incident vond plaats op 17 september. Kaia had een stafmedewerker geslagen en gestampt tijdens een driftbui op school. Het kleine meisje werd vervolgens gearresteerd door een veiligheidsagent en met handboeien om overgebracht naar een detentiecentrum voor jeugddelinquenten.

Het hele gebeuren was een erg traumatische ervaring voor het meisje. Het was via een telefoontje van de school in Orlando dat haar grootmoeder het nieuws te horen kreeg. “Er is een voorval geweest, jouw kleindochter heeft iemand geslagen, ze is opgepakt en wordt vervolgd voor slagen en verwondingen”, klonk het.

Vingerafdrukken en mugshot

Oma Kirkland zei dat Kaia die dag erg druk was in de klas ten gevolge van een gebrek aan slaap - naar eigen zeggen te wijten aan een medische aandoening. Het meisje moest zich verantwoorden bij de directie. Daar greep een stafmedewerker haar bij de polsen om haar te kalmeren. Het was toen dat Kaia uithaalde. Ze sloeg en stampte die persoon. Wat later werd de leerlinge opgepakt en naar een jeugdgevangenis gebracht. Daar werden haar vingerafdrukken genomen. “Men maakte een mugshot van haar, ze werd behandeld als een crimineel”, zei Kirkland.

Slaapapneu

Volgens de grootmoeder begreep de veiligheidsagent die haar arresteerde, Dennis Turner, er helemaal niets van toen Kirkland het gedrag van haar kleindochter probeerde te duiden.

“Ze heeft een medische aandoening die we proberen op te lossen, namelijk slaapapneu”, verklaarde ik. “Wel ik heb ook slaapapneu en ik gedraag me niet op die manier”, gaf de agent als antwoord.

Geschorst

Volgens de politie van Orlando arresteerde Turner diezelfde dag nog een achtjarig kind in dezelfde school. Normaal moeten agenten de toestemming hebben van hun overste om een kind onder de twaalf jaar te arresteren. Turner had geen toestemming gevraagd. Daar was de politieman die Kaia naar de gevangenis bracht, achtergekomen toen hij navraag deed. Het meisje werd daarop vrijgelaten en weer naar school gebracht.

Er loopt nu een intern onderzoek. Zolang het onderzoek loopt, is de veiligheidsagent in kwestie geschorst.

Er wacht de familie van het meisje wel nog een hoorzitting. De hele ervaring stemt de oma triest. Toch koestert Kirkland de hoop dat geen enkel ander kind nog hetzelfde zal hoeven mee te maken.

“Geen enkele zesjarige zou met handboeien om naar de gevangenis mogen worden gevoerd”, aldus oma Meralyn Kirkland. “Van geen enkele zesjarige zouden de vingerafdrukken mogen worden genomen in een gevangenis.”