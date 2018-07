Kaderlid Nederlandse motorclub opgepakt voor moordpoging in Rijkevorsel mvdb

03 juli 2018

16u39

Bron: Politie.nl 1 Een 42–jarige man uit Breda, tevens kaderlid van de motorclub Kings Syndicate, is vandaag op verzoek van de Belgische politie in het Nederlandse Oosterhout aangehouden, meldt de politie. Hij wordt verdacht van een liquidatiepoging die donderdag 6 april 2017 plaatsvond in het Kempische Rijkevorsel.

Op die donderdagavond vond aan de Gammel in Rijkevorsel een schietincident plaats. Het slachtoffer werd op het erf van zijn landbouwbedrijf opgewacht door twee personen. Bij thuiskomst werd hij direct viermaal in zijn lichaam geschoten. Hij raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. De daders vluchtten. De Belgische politie startte hierop een onderzoek.

Nadat de Nederlandse politie een Europees Onderzoeks Bevel (EOB) ontving van de Belgische onderzoeksrechter, hield zij vandaag met behulp van het arrestatieteam de 42-jarige verdachte aan. Hiernaast werd er in zijn woning in Oosterhout (Noord-Brabant) een huiszoeking verricht. Hierbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte en het in beslag genomen materiaal is overgedragen aan de Belgische politie. Zij zet het onderzoek voort.

Kings Syndicate bestaat voornamelijk uit oud-leden van een andere beruchte Nederlandse motorclub: No Surrender.