Kade in centrum van Amsterdam ingestort Redactie

01 september 2020

14u07

Bron: AD.nl 2 In het centrum van Amsterdam is een stuk van de kade aan de Binnengasthuisstraat vandaag ingestort. Dat is te zien op beelden op Twitter.

Het gaat om een kade aan de overzijde van de Grimburgwal, waar herstelwerkzaamheden aan werden uitgevoerd. Dat stuk is met lantaarnpaal en al in het water verdwenen. Het gebouw op de kade behoort toe aan de Universiteit van Amsterdam. Er waren verschillende mensen aan het werk toen het gebeurde.

Een getuige zag de kade rond 12.30 uur instorten. “Ik hoorde wat geluiden en zag de hele kade omlaag storten. Ik ben nog even blijven hangen om te kijken of er geen mensen in het water waren geraakt, maar voor zover ik weet is niemand erin gevallen.” Ook voor omwonenden is er geen gevaar.



Een vrouw die zich op dat moment aan de overkant bevond, bij Café ‘t Gasthuys, vertelt dat ze een harde klap hoorde. “Ik zag dat er een aardig stuk in elkaar zakte en ik weet eerlijk gezegd niet of het hierbij blijft. Er is nog een heel gedeelte dat nog half op instorten staat; de lantaarnpalen liggen zelfs in de gracht. Momenteel is de politie ter plaatste en proberen ze te handhaven, want boten kunnen er nu ook niet meer langs.”

Stuk kade ingestort in Amsterdamse binnenstad. (Video Ruud Westerink) pic.twitter.com/g0x6WMObXS Sjoerd O. Klumpenaar 🇺🇾(@ sklumpenaar) link

Perplex

Nog een andere ooggetuige vertelt dat iedereen ‘perplex’ stond toen de kade instortte. “Heel langzaam schoof de kade het water in. Niemand geloofde zijn ogen.”

Romy Beck was aan het werk in het gebouw van de universiteit toen het gebeurde. “Wij zaten in een kantoor op de begane grond, in de hoek van het gebouw. De kade is in het midden ingestort. Een prikbord naast me klapperde en het begon te tochten, maar verder hadden we niet echt in de gaten wat er aan de hand was.”

Totdat haar leidinggevende het kantoor binnen kwam lopen en riep dat het gebouw moest worden geëvacueerd. “Toen zijn we allemaal naar buiten gegaan. Op dat moment stond er al veel politie op straat. We gaan nu thuis verder werken. Ik verwacht dat we vandaag het gebouw niet meer in mogen, omdat ze eerst willen onderzoeken of alles veilig is.”

Oorzaak

Een woordvoerder van de gemeente kon nog niks vertellen over de oorzaak. “Het is nu alle hens aan dek. Alles moet nu worden geïnventariseerd.”

In Amsterdam verkeren tientallen kilometers kademuur in slechte staat door jarenlange verwaarlozing. Vooral in de historische binnenstad zijn er veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn en nu veel zwaarder worden belast dan waar ze destijds voor ontworpen zijn.

Afgelopen jaren stortten verschillende keren kademuren in of trad er verzakking op. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal 600 kilometer aan kades en oevers en heeft begin vorig jaar miljoenen uitgetrokken voor het herstel, maar door de coronacrisis dreigt er nog meer bezuinigd te worden op het broodnodige onderhoud.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.