Kabul opgeschrikt door zware explosie

01 juli 2019

06u51

Bron: Belga

De Afghaanse hoofdstad Kabul is vanochtend opgeschrikt door een grote explosie in het diplomatieke district van de stad. Dat meldt Reuters op basis van getuigen. De explosie zou in de buurt van de Amerikaanse ambassade hebben plaatsgevonden.