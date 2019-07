Kaboel opgeschrikt door zware explosie IB KG

01 juli 2019

06u51

Bron: Belga 2 De Afghaanse hoofdstad Kaboel is vanochtend opgeschrikt door een grote explosie in het diplomatieke district van de stad. Dat meldt Reuters op basis van getuigen. De politie bevestigt het nieuws, maar kon nog geen informatie geven over het type van de explosie, de exacte locatie en het aantal slachtoffers.

De politie heeft bevestigd dat er een explosie plaatsgevonden heeft, maar heeft verder nog geen commentaar gegeven. Volgens de getuigen hangt er een donkere rookwolk boven de stad.



Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken wil voorlopig enkel kwijt dat de explosie plaatsvond in Puli Mahmood Khan, een dichtbevolkt gebied in de buurt van het Afghaanse ministerie van Defensie. In die buurt bevinden zich onder meer enkele Afghaanse sportfederaties, net zoals enkele militaire gebouwen. “We zullen later meer details geven”, klonk het nog.



Vlak na de ontploffing stopte een lokaal televisiestation met uitzenden. Twintig minuten later was de zender terug in de lucht. Een nieuwsanker vertelde dat er twee explosies hadden plaatsgevonden, gevolgd door schoten.



De ontploffing komt er nadat de VS en de taliban zaterdag in Qatar begonnen zijn aan een nieuwe reeks vredesgesprekken. Volgens waarnemers proberen de taliban met militaire overwinningen een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen.

#BREAKING: Major explosion followed by gunfire reported in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/boE2DFFVbL UA News(@ UrgentAlertNews) link