Kabila: "De Gucht is een kleine racist. Ik hou niet van racisten” "Sommigen in België geloven dat Congo nog altijd een kolonie is” mvdb

01 december 2018

07u58

Bron: Le Soir 0 De Congolese president Joseph Kabila meent dat "sommigen in België nog altijd geloven dat Congo een kolonie is". Kabila, nog tot het einde van dit jaar president, vermoedt dat tijdens de voor 23 december geplande stembusgang "alles goed zal verlopen". Dat zegt hij in een interview met Le Soir. "Ik beschouw ons als vrije mensen, die geen verantwoording schuldig zijn aan een minister van Buitenlandse Zaken die zich in België bevindt."

Het Congolese staatshoofd leest in de Belgische houding een bepaalde problematische "geestesgesteldheid". "Sommige Belgen denken dat het de Belgen zijn die nog altijd het overwicht moeten hebben op de Congolezen", klinkt het. "Dat werkte misschien met onze vaders - die niet meer hier zijn - maar voor ons, de kinderen van zij die het kolonialisme in dit land bestreden hebben, is dit ontoelaatbaar, dat werkt niet. Het Congolese volk zal dit nooit aanvaarden.”



Nog volgens Kabila is het niet aan België om "te kiezen wie dit land leidt, politici van de oppositie uit te nodigen in (het Waals-Brabantse, red.) Genval, hen chocolade aan te bieden...". Hij omschrijft dit als "neokolonialistische neigingen, die men niet zou aanvaarden van China, Rusland of de Verenigde Staten, en dus ook niet van de Belgen". Karel De Gucht, die als minister van Buitenlandse Zaken enkele aanvaringen had met de Congolese president, wordt omschreven als "een kleine racist". "En ik hou niet van racisten.”

Na een lange periode van onduidelijkheid stelde Kabila, net voor de deadline begin augustus, Emmanuel Ramazani Shadary aan als de presidentskandidaat voor zijn meerderheid. "Wat me verraste was dat mijn beslissing kon verrassen: ik heb gedaan wat ik altijd gezegd heb.”

Over een drietal weken worden de verkiezingen georganiseerd, tegen de achtergrond van een ebola-uitbraak in Noord-Kivu en verschillende zware conflicten. Tot nu toe verliep alles "voor 90 procent normaal", meent Kabila. "De campagne is kalm begonnen, en de afwezigheid van incidenten toont de politieke maturiteit van de bevolking aan. Dan rest de beveiliging op de dag van de verkiezingen zelf nog. Na 23 december moeten we op de resultaten wachten. Ik geloof dat alles goed zal verlopen."