Kaartje met “groeten uit Thailand” sturen, blijkt een dingetje onder criminelen: deze bende deed het Sekkaki voor AW

22 januari 2020

13u07 6 De ontsnapte Oualid Sekkaki (26) stuurde de gevangenisdirectie in Turnhout eerder deze week een postkaartje vanuit zijn huidige verblijfplaats: “Groetjes uit Thailand”. Vriendelijk, maar niet zo origineel. ‘De Bende van 700 miljoen’ deed meer dan tien jaar geleden exact hetzelfde, daarbij bezorgden ze de Antwerpse speurders nog een foto met daarop hun blote konten.

Paul ‘Paulus’ Meyer - die zichzelf in 2000 ontpopte tot de ‘smokkelkoning’ van ons land - was de leider van de zogenaamde ‘bende van 700 miljoen’. Hijzelf en de drie andere leden, onder wie zijn echtgenote, smokkelden begin deze eeuw alles wat te spuiten, slikken of snuiven was: coke, hasj en heroïne.

Niet alleen drugs, maar ook alcohol en sigaretten smokkelden ze jarenlang via de Antwerpse haven ons land binnen én buiten. Dat lucratieve handeltje zou hen maar liefst 700 miljoen euro hebben opgebracht, en zo kregen ze al snel de bijnaam ‘bende van 700 miljoen’.



De megawinst die ze via hun smokkelwaar verworven, wasten ze lange tijd wit door onder meer een fitnesszaak en schoonheidssalon te kopen in Antwerpen. Alles werd volledig gerenoveerd met de duurste materialen, die allemaal cash betaald werden. Ondertussen bleef de bende drugstransporten organiseren.

Vijf villa’s in Thailand

Maar in 2007 liep het grondig mis en werd een zending van 97 kilogram heroïne en een recordlading van 45.000 kilo hasj onderschept in de haven van Antwerpen. De speurders hadden eindelijk voldoende bewijs om de bende te vatten waarop de leden, alsook de echtgenote van Meyer, de vlucht namen richting Thailand. Daar hadden ze zopas een luxueus resort opgekocht met vijf villa’s, een zwembad met ligweide, een hotel en een trainingskamp voor thaiboksers. Een koerier zou maar liefst drie autoritten nodig hebben gehad om de aankoopsom van het resort in cash naar de Duitse verkopers te brengen

Nog een bijkomend voordeel: er was geen uitleveringsverdrag tussen België en Thailand. De drie bendeleden waanden zich dus ongrijpbaar in hun resort. Dat bewees het postkaartje dat ze aan de Antwerpse speurders bezorgden: een foto met daarop hun drie blote konten en het tekstje “groeten uit Thailand”.

Maar het lachen zou hen snel vergaan: in oktober 2007 omsingelden acht Belgische speurders en een honderdtal Thaise politieagenten het domein van Meyer. Hij belandt voor een jaar in de Thaise cel voordat hij aan België wordt uitgeleverd. Daar bracht hij nog eens enkele jaren in de gevangenis door. Inmiddels is Meyer alweer enkele jaren op vrije voeten en denkt hij mijmerend terug aan “die fijne periode" dat hij smokkelkoning was.