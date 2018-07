Kaart Winnie de Poeh gaat voor half miljoen onder hamer Arne Adriaenssens

10 juli 2018

17u42

Bron: ANP 1 Bij Londens veilingshuis Sotheby’s is een kaart van Winnie de Poeh voor 430.000 pond verkocht. Dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een illustratie uit een kinderboek geboden werd.

Een originele kaart van Winnie De Poeh heeft bij Sotheby’s een recordbedrag van 430.000 pond (ruim 486.000 euro) opgebracht. Volgens het veilingshuis is dit het hoogste bedrag dat een tekening uit een kinderboek ooit opbracht. Zij hadden verwacht er 100.000 tot 150.000 pond voor te krijgen.

Op de tekening is een grondplan te zien dat het Honderd Bunderbos in detail illustreert. Dit is de woonplaats van de mollige beer en zijn vriendjes. Tekenaar Ernest Howard Shepered tekende het in 1926 voor één van de vele Poeh-avonturen van auteur Alan Alexander Mine.

Naast de map werden er nog vier andere Winnie de Poeh-tekeningen geveild. De vijf stukken samen leverden 917.500 pond (1.038.000 euro) op.