Kaap van 30.000 coronadoden overschreden in VS, New York verlengt regels tot 15 mei ADN

16 april 2020

18u08

Bron: Belga 4 De kaap van 30.000 geregistreerde coronadoden is donderdag overschreden in de Verenigde Staten volgens de telling van de gereputeerde universiteit Johns Hopkins. Volgens de universiteit zijn nu al 30.990 mensen in de VS aan de gevolgen van het coronavirus gestorven sinds het begin van de pandemie.

De VS hebben wereldwijd het hoogste aantal doden te betreuren, gevolgd door Italië (21.645 doden), Spanje (19.130) en Frankrijk (17.167).

Recordbalans

De grootste economie van de wereld, waar officieel bijna 640.000 besmettingen werden geregistreerd, meldde de twee jongste dagen een recordbalans van nieuwe overlijdens. New York, het epicentrum van de epidemie in de VS, voegde dinsdag nog eens 3.778 ‘waarschijnlijke overlijdens’ aan Covid-19 toe aan haar balans.

Verlenging maatregelen in New York

De staat New York verlengt de coronamaatregelen alvast tot 15 mei, heeft gouverneur Andrew Cuomo laten weten. Het besluit houdt in dat de lockdown in coördinatie met andere staten gehandhaafd blijft. Niet-essentiële werknemers moeten thuis blijven en de regels voor sociale afstand blijven zoals ze zijn. “We moeten op deze weg blijven”, zei de gouverneur.

Verder moeten New Yorkers een mondkapje dragen in het openbaar vervoer, ook in taxi’s als Uber.

Het aantal mensen dat in de Amerikaanse staat in een ziekenhuis was opgenomen voor het nieuwe coronavirus daalde wel tot het laagste niveau in meer dan een week. Volgens Cuomo een bewijs dat de zwaarst getroffen staat de verspreiding van het virus nu onder controle heeft.

Lees ook: Hoe ‘het beste land ter wereld’ veel te laat kwam om het coronavirus aan te pakken (+)