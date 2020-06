Kaap van 10 miljoen wereldwijde coronabesmettingen overschreden: verscheidene landen voeren nieuwe lockdown in KVDS

28 juni 2020

12u05 188 Het wereldwijde aantal bevestigde coronabesmettingen is zondag de kaap van 10 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit officiële cijfers van de Johns Hopkins University. In de Verenigde Staten is voor de vijfde dag op rij een recordaantal besmettingen opgetekend en verscheidene landen, staten en steden overwegen intussen een nieuwe lockdown of hebben er een ingevoerd.



De zwaarst getroffen landen zijn de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, India en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dodelijke slachtoffers nadert intussen het half miljoen, met als koplopers de Verenigde Staten, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk. Volgens berekeningen van persbureau Reuters zouden zowel Noord-Amerika, Latijns-Amerika als Europa goed zijn voor 25 procent van alle coronabesmettingen. Azië en het Midden-Oosten zitten respectievelijk op 11 en 9 procent.

Record

In de Verenigde Staten werden zaterdag 44.782 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus gerapporteerd, wat voor de vijfde dag op rij een record is. De teller staat intussen op meer dan 2,5 miljoen. Ruim 125.000 mensen lieten al het leven in de VS. Vooral in Florida, Georgia, South-Carolina, Nevada, Texas en Arizona gaat het slecht. Onder meer in Texas werden de coronamaatregelen intussen weer verstrengd.

Ook in Australië en Nieuw-Zeeland gaat het aantal besmettingen weer omhoog. Australië houdt de grenzen voorlopig dicht en in de staat Victoria wordt een nieuwe lockdown overwogen. In Nieuw-Zeeland blijkt het quarantainesysteem dan weer onder “extreme druk” te staan, zo blijkt uit een onderzoek.

Europa lijkt het dan weer relatief goed te doen. Italië, Spanje en Frankrijk die enkele maanden geleden de slechtste cijfers ter wereld lieten optekenen, lijken er beter in geslaagd om het virus onder controle te krijgen dan vele anderen landen. Ze zijn nu 9de, 8ste en 13de op het vlak van nieuwe besmettingen en 4de, 6de en 5de als het om het aantal dodelijke slachtoffers gaat.

