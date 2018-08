Juul speelt voor kinderen met kanker, maar wordt bekogeld met eieren Sebastiaan Quekel

05 augustus 2018

11u07

Bron: AD.nl 5 Accordeonspeler Juul Bouman is gisterochtend bekogeld met eieren terwijl hij aan het spelen was in het centrum van het Nederandse Etten-Leur. Hij zamelde op dat moment geld in voor kinderen met kanker. Bouman is zo kwaad dat hij er de brui aan geeft. Alweer. "Heel veel klagers vergeten dat ik het allemaal voor de kinderen doe."

Bouman is een van de bekendste straatmuzikanten van Etten-Leur. Hoewel veel mensen hem prijzen om zijn donaties aan goede doelen, zit niet iedereen op zijn muziekspel te wachten. In april van dit jaar kreeg hij zelfs een officiële klacht doorgespeeld. Toen besloot hij de handdoek in te ring te gooien en pakte hij zijn biezen.

Maar dankzij de duizenden positieve reacties en "de steun van heel Etten-Leur" herpakte hij zich en stond Bouman weer op zijn vaste stek. Dat ging maandenlang goed, tot dit weekend. Bouman stond in de buurt van de Action te spelen, toen er opeens eieren vanuit een appartement op zijn hoofd werden gegooid.

Woest

Bouman is woest en laat weten voorlopig te stoppen met spelen in het centrum van Etten-Leur. "Dit is een grote schok voor mij", schrijft hij op Facebook. "Hartelijk dank voor jullie medeleven. Ik doe geen gekke dingen en laat het over aan de gemeente." Volgens Bouman werd hij al even in de gaten gehouden bij de Action. "Al een tijdje kijk ik angstvallig omhoog als ik ga spelen. Dan zie ik dat klagers op het balkon staan. Dat is niet prettig, om zo bespied te worden. Je verliest je vrijheid."

De accordeonist is verdrietig, omdat hij naar eigen zeggen maar een doel heeft: zo veel mogelijk geld inzamelen voor kinderen met kanker. "Heel veel klagers vergeten dat ik het voor de kinderen doe. Ik hoop dat hun kinderen en kleinkinderen nooit worden getroffen, mocht dat toch gebeuren, dan is er misschien hoop dat deze oude accordeonist geld heeft verzameld waar medicatie voor gekocht kan worden."

Op dit moment heeft Bouman al bijna zevenduizend euro opgehaald. Voorlopig blijft de teller op dat bedrag staan.

